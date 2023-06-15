黃天仙天主教甘霖幼稚園爆發急性腸胃炎　涉30學童　兩人須入院

衞生署衞生防護中心今（15日）正調查黃天仙天主教甘霖幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，涉及30名學童，年齡介乎四至六歲。流行病學調查顯示，有學童曾於校內嘔吐，其他學童亦陸續出現腸胃炎病徵，21人已求醫，兩人須入院。中心認為爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。



黃天仙天主教甘霖幼稚園爆發急性腸胃炎，涉及30名學童，年齡介乎四至六歲。(網上圖片)

個案涉及30名學童，包括19男11女，年齡介乎四至六歲，涉及班別分別是高望班、幼望班、低信班及低望班。他們自本月9日起陸續出現嘔吐、腹瀉和發燒病徵。21名學童已求醫，當中兩人須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已到該幼稚園視察，並向幼稚園職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對幼稚園進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

保持室內空氣流通；

注意飲食衞生；

使用不同的用具處理生及熟的食物；

避免進食未經徹底煮熟的食物；

飲用經煮沸的水；及

不要光顧無牌食肆及食物檔攤。