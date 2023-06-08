基督教服務處觀塘幼兒學校爆急性腸胃炎　涉20學童　1人須入院

衞生防護中心公布，香港基督教服務處觀塘幼兒學校爆發急性腸胃炎個案，涉及20名兒童，包括11男9女，年齡介乎三至四歲。他們自6月2日起陸續出現陸續出現嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。13名學童已求醫，當中一人須入院，她的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。



中心又指，根據中心的流行病學調查，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低，衞生防護中心人員已到該幼稚園暨幼兒中心視察。



香港基督教服務處觀塘幼兒學校爆發急性腸胃炎個案，涉及20名兒童，包括11男9女。（香港基督教服務處觀塘幼兒學校網頁）

衞生防護中心今日（8日）正調查香港基督教服務處觀塘幼兒學校爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及20名兒童，包括11男9女，年齡介乎三至四歲。他們自6月2日起陸續出現嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。13名學童已求醫，當中一人須入院，她的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，根據中心的流行病學調查，爆發個案中的一名學童首先於6月2日在學校嘔吐，其他學童其後陸續出現病徵。調查顯示，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到該幼稚園暨幼兒中心視察，並向職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該中心進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。

中心提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。