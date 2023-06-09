神召會合一堂幼稚園爆急性腸胃炎　涉20學童　現嘔吐、腹瀉等病徵

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布，沙田基督教神召會合一堂幼稚園爆發急性腸胃炎個案，涉及20名兒童，包括13男7女，年齡介乎三至六歲，以及一名職員。他們自本周二（6日）起陸續出現陸續出現嘔吐、腹瀉和腹痛等病徵。七名學童已求醫，均無需入院。全部病人情況穩定。



中心又指，根據中心的流行病學調查，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低，衞生防護中心人員已到該幼稚園視察。



衞生防護中心今日公布正調查沙田基督教神召會合一堂幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及20名兒童，包括13男7女，年齡介乎三至六歲，以及一名職員。他們自6月6日起陸續出現嘔吐、腹瀉和腹痛等病徵。七名學童已求醫，均無需入院。全部病人情況穩定。

中心表示，根據中心的流行病學調查，爆發個案中的一名學童首先於6月6日在學校嘔吐，其他學生及職員陸續出現病徵。調查顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的可能性較低。

衞生防護中心人員已到該幼稚園視察，並向職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該中心進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。

中心提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。