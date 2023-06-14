聖雅各福群會寶翠園幼稚園爆急性腸胃炎　19學童1職員中招

衞生署衞生防護中心今日（14日）正調查堅尼地城聖雅各福群會寶翠園幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，涉及九男十女，年齡介乎三至五歲，以及一名職員，當中有學童曾於校內嘔吐，其他人自6月8日起陸續出現嘔吐、腹瀉和發燒病徵。15名學童已求醫，均無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心認為，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低，將繼續調查事件。中心提醒，市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。



堅尼地城聖雅各福群會寶翠園幼稚園爆發急性腸胃炎個案，涉及19名學童，以及一名職員。(聖雅各福群會寶翠園幼稚園官網截圖)

個案涉及19名學童，以及一名職員，流行病學調查顯示，爆發個案中有學童曾於校內嘔吐，其他學生及職員亦陸續出現腸胃炎病徵。中心認為爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到該幼稚園視察，並向幼稚園職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對幼稚園進行醫學監察。

流行病學調查顯示，爆發個案中有學童曾於校內嘔吐，其他學生及職員亦陸續出現腸胃炎病徵。(聖雅各福群會寶翠園幼稚園官網截圖)

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，建議市民處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後等須徹底洗淨雙手。