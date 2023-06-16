元朗潭尾隔離設施轉外勞宿舍　政府首證新地「無償」延長借出兩年

政府6月13日公布輸入勞工特別計劃，准建造業輸入1.2萬名外勞，運輸業可輸入8,000名機場及司機外勞。政府表示，建築商可選擇安排外勞入住中央宿舍，政府會將元朗潭尾社區隔離設施改作中央宿舍。 當局首次證實，元朗潭尾方艙隔離設施的地段，已獲有關的私人業權人同意無償延長政府使用約兩年。根據過往資料，該地段由新鴻基地產（新地）借出、佔地約10公頃。



政府指出，元朗潭尾方艙隔離設施的地段，是由私人業權人借出予政府作社區隔離及治療設施。由於有關設施的規模相對大，並位處有相當多公營工程項目的北部都會區，發展局認為適合用作建造業輸入勞工的中央宿舍，並獲有關的私人業權人同意無償延長政府使用該地段約兩年。 待完成中央宿舍用途後，政府會將此地段交還有關的私人業權人。

▼2022年3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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當局強調，建造業輸入勞工的中央宿舍屬臨時性質，政府將會按城市規劃條例向城市規劃委員會提交申請，將潭尾方艙隔離設施用地申請作此臨時用途。當局在申請時，會提交一系列的影響評估結果，當中包括環境、交通、排水及排污等。