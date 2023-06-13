輸入外勞｜元朗潭尾社區隔離設施轉為中央宿舍　供建造業外勞居住

政府今日（13日）公布輸入勞工特別計劃，准建造業輸入1.2萬名外勞，運輸業可輸入8,000名機場及司機外勞。政府表示，建築商可安排外勞住在工地搭建的宿舍，或選擇住中央宿舍，政府會將元朗潭尾社區隔離設施改作中央宿舍，由建造業議會管理。



至於運輸業方面，政府稱航空業工作的機場鄰近港珠澳大橋，料絕大部份會往返內地，機管局需統籌往返兩地交通；跨境直通巴司機亦大多往返內地。至於公共小巴，則由營運商按其工作區域提供住宿。



▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



+ 7

放寬准許所有外勞可在內地居住

政府計劃在建造業及運輸業輸入2萬名外勞，財政司副司長黃偉綸表示，外勞住宿安排可交由僱主選擇，包括在香港境內提供住宿，亦可選擇讓輸入勞工在其內地住所居住，該些選項也適用於院舍輸入護理員特別計劃，以及補充勞工計劃。倘擬輸入勞工為內地居民，僱主必須經由內地相關機構核准的對外勞務合作企業批聘輸入勞工。

就今次建造業1.2萬名輸入勞工配額，發展局局長甯漢豪表示，因不希望輸入勞工而令本地居民住房壓力增加，會加入額外要求，若相關配額外勞決定在港住宿，則必需住在工地宿舍或中央宿舍。

▼6月13日 政府公布准許建造業輸入1.2萬個外勞▼



+ 15

地盤可搭建宿舍供受聘外勞居住

甯漢豪指出，倘地盤有空間，可用組裝合成方式在地盤搭建宿舍，以提供工地宿舍予輸入勞工；若未能提供工地宿舍，則可選擇入住中央宿舍。

她指因未來大部份工程均集中在北部都會區，政府會將備用的元朗潭尾社區隔離設施做中央宿舍，由建造業議會管理，僱主需支付相應租金，也可按機制在相關勞工薪金中作適當扣除。

▼2022年3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

機場外勞料大部份即日往返內地居住

至於運輸業方面，航空業將設6,300個輸入勞工名額，林世雄稱因工作地點、即香港國際機場，鄰近港珠澳大橋，故料絕大部份輸入勞工會即日往返內地居住，因此機管局會統籌跨境交通即日往返，並自位承擔交通費用。

林世雄又稱，公共小巴及旅遊巴等客車合共有1,700個名額，小巴佔900個，僱主需安排小巴輸入司機按其工作區域安排住所；而客車則佔800個，料大部份跨境直通車司機會在內地居住。