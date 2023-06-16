新投注選擇惹爭議｜馬會暫停兩個新波膽選項　酌情退款

香港賽馬會今日（6月16日）凌晨宣布暫停兩個新波膽投注選擇，原因是客戶尚未完全了解，並決定對日本對蕯爾瓦多賽事中，投注波膽的客戶酌情退款。



馬會的聲明指出，該會6月6日向傳媒和公眾宣布引入兩個新波膽選擇，相關資料包括中彩條件經已在多個投注平台上載，以供查閱。但馬會注意到，個別在日本對蕯爾瓦多賽事中投注波膽的客戶，尚未完全了解新的投注選擇，因此馬會決定酌情退還相關投注款項。

此外，馬會決定即時暫停兩個新波膽投注選擇，並將加強宣傳工作，以確保未來重新推出前，客戶會對新選擇有充分了解。因此，若客戶已投注未來數日賽事，而比賽結果出現6-0或以上（對手零入球），馬會將為已投注相關選項的客戶安排退款，有關詳情將盡快公布。

根據馬會6日的公布，足智彩6月13日推出兩個新波膽賽果，分別為「主其他（客零入球） 」及「客其他（主零入球） 」，即從現時的「主其他」及「客其他」賽果中抽取主隊及客隊不失球的大比數勝出賽果（6:0、7:0、0:6及0:7等），旨在為顧客提供更多投注選擇。

據了解，周四（15日）的日本（主）對薩爾瓦多（客）賽事中，日本以6:0贏出。有投注「主其他」的市民以為中彩，但致電馬會指需買「主其他（客零入球） 」才可獲得派彩，令球迷不滿。