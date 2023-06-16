31歲男藏377段兒童色情片　官斥畫面令人厭惡和噁心　囚16個月

警方3年前根據情報，到一名連鎖雜貨店副店長的單住搜查，在其電腦發現377段兒童色情影片。該名副店長早前承認一項管有兒童色情物品罪 ，法官今(16日)在區域法院判刑時指，本案案情嚴重，部份片段涉及2歲以下的兒童，畫面令人厭惡和噁心，但考慮被告未有分享或製作影片，最終判處他監禁16個月。



被告耿栢浩，31歲。他承認於2020年10月16日，在北角錦屏街百福大廈某室，管有兒童色情物品，即貯存於他的桌上電腦內，載有兒童色情物品的377個影像片段。

該377個兒童色情錄像片段包括14段描劃色情姿勢，但無性活動（1級）；18段兒童之間的性活動或兒童單人自瀆（2級）；132段成人與兒童之間無插入的性活動（3級）；213段兒童與成人之間插入的性活動，包括虐待狂、獸交、手指和腳趾的插入、自瀆和口交（4級）的影像。

法官指部份片段涉及2歲以下兒童 畫面令人厭惡和噁心

辯方早前求情指，被告無戀愛經驗，基於孤僻、寂寞、好奇，才觀看色情影片，後來越來越嚴重，才會以身試法。

法官判刑時引述被告的心理報告，指他性格內向，10多歲便在網上接觸到色情物品。此外，被告的自我形象低，亦少與異性交往。惟報告亦指，無證據顯示他有孌童癖，重犯機會不大。

法官續指，涉案所有影片中，以涉及6至9歲兒童的影片最多，亦有片段涉及2歲以下的兒童，畫面令人厭惡和噁心。同時，影片比相片更生動、更敗壞。惟法官考慮被告未有分享或製作影片，最終判囚16個月。

案件編號：DCC 681/ 2022