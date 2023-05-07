杜克中國研究員傳播兒童色情物　面臨110年刑期　保釋金超6200萬

美國北卡羅萊納州杜克大學(Duke University )1名中國籍博士在4月6日被逮捕，他涉嫌發送色情影片給一名6歲以下的兒童，被控15項重罪，保釋金800萬美元（6279萬港幣)，面臨最高110年刑期。



據美國WRAL NEWS報道，嫌疑人名叫姚毅（音譯，Yi Yao）在中國獲得博士學位。逮捕令信息顯示，其為杜克大學教授，但校方否認，只表示他曾在杜克參與研究工作，是生物醫學工程系的博士後副研究員。

美國杜克大學（網絡資源圖）

起訴書顯示，姚毅被指控在2022年8月至2023年2月之間，利用BT（BitTorrent）軟體下載並複製6至13歲兒童的色情內容。

姚毅被控對未成年人性剝削的二級重罪，涉及15項罪名。若罪名成立，每項罪名均可致其被判長達7年零3個月的監禁，共計110年刑期。目前，校方官網已刪除所有關於姚毅的信息，並禁止其再次進入杜克校園。

嫌疑人姚毅（網絡資源圖）

由於姚毅為中國公民，美國國土安全部亦參與此案調查。4月4日，學校校警、美國國土安全部、和北卡羅萊納州Cary鎮警局根據法庭搜捕令對姚毅的家進行搜查，將他逮捕，姚毅本人對其行為和指控供認不諱。

姚毅律師辯稱，考慮到其並沒有犯罪前科，認為800萬美金的保釋金太過分，但當地法官並沒有改變判決。若姚毅支付保釋金，他仍將受到電子監控並須交出護照。目前，姚毅被勒令交出護照，且禁止使用電子設備或與18歲以下的任何人聯繫。