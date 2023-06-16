維港水上音樂會｜Tyson Yoshi王菀之都演出　一文敎6.27免費搶飛

本港逐步踏入復常，大型盛事亦將陸續舉辦。旅發局由7月8日起，將一連五個周末晚上，於灣仔海濱舉辦共20場「維港水上音樂會」，多達40組中港台及海外歌手或組合將登台演出，本地流行歌手便包括陳慧琳、王菀之、Tyson Yoshi等，其他登台音樂人亦有電音、搖滾等風格。



免費門票分開兩輪發放，分別為6月27日及7月17日早上10日時，先領先得，每個帳戶每次最多可搶4張。下文將教導領取門票的流程。



▼「維港水上音樂會」登台歌手／組合／樂隊一覽▼



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音樂會分開10上演共20場 每場長約一小時

「樂聚維港嘉年華」焦點活動之一為「維港水上音樂會」，旅發局將在灣仔水上單車所在的海傍，以躉船打造水上舞台，10日共上演20場維港水上音樂會，即每晚舉行兩場，每場約45分鐘至1小時。

旅發局預料每場可容納2,500名觀眾參與，當中八成預留給本地市民，餘下兩成則保留予旅客親臨旅發局的諮詢中心領取。門票將在6月27日及7月17日，經旅發局電子平台分兩輪免費發放，數量有限，領完即止。要取得免費門票，第一要註冊旅發局帳戶（按此），每個帳戶同時可領最多兩場時間的門票，即合共4張。

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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6步完成註冊帳號

1） 市民須進入旅發局的網站www.discoverhongkong.com，按右上角的「登入／註冊」，進入註冊頁面。

2） 輸入手機電話號碼。

3） 勾選「我不是機器人」並通過認證。

4） 揀選驗證電話號碼的方式，默認為短訊。

5） 手機收到短訊後，輸入驗證號碼。

6） 輸入姓名、設定密碼，並勾選確認聲明，便可完成註冊。



▼門票領取及入場步驟一覽▼



6步領取門票及入場

1）直至搶門票當日，市民登入帳戶後到水上音樂會頁面，便可選擇心儀場次。

2）選好場次再點擊「新增到我的錢包」，再點擊「確定」。

3）若該場次的電子門票仍有餘額，則代表已成功領取。

4）其後觀賞音樂會當日，市民需要再次登入帳戶，再次點擊「我的錢包」。

5）進入已領取門票的頁面後，點擊「使用門票」。

6）其後手機將顯示二維碼，用於在入場處出示，便可進入表演場地。



每個二維碼只能使用一次 掃瞄後便會作廢

音樂會每周均設有主題，包括亞洲力量、音樂新世代、「硬地搖滾」派對、廣東流行匯及電音狂熱，逾40組香港、內地、台灣及海外歌手或樂隊輪流登場，涵蓋流行音樂、搖滾樂、電音等風格。

由於不設座位及劃位，市民成功領取門票後，只須出示電子門票上的二維碼，經掃瞄後便可入場，惟每個二維碼只能使用一次，即掃瞄後便會作廢。旅發局總幹事程鼎一便提醒市民，若在網上發現有騙徒出售門票，切記該二維碼或已轉讓予多人，以免誤墮騙局。

門票使用後帳戶重新清空 可再領新門票

另外須注意是，門票一旦領取後便不能刪除或更改，但只要經掃瞄使用後，便可再領取門票。換言之，即市民若領取第一輪門票後，當日只要入場使用門票，其帳戶便可重新騰空位置，便可等待領取第二輪門票，即兩輪最多可領取8張。

首輪門票可選陳慧琳、陳柏宇 第二輪有per se、黃宣

首輪領取門票的日期為6月27日早上10時，可選擇7月8日、9日、15日及16日的場次。登場的本地歌手或組合包括陳慧琳、陳柏宇、馮允謙、乙女新夢等；台灣亦有Hush、宇宙人等。內地、馬來西亞及南韓亦有歌手或組合登台。

第二輪領取門票的日期為7月17日早上10時，可選擇7月22日、23日、29日及30日的場次。登場的本地歌手或組合包括王菀之、周國賢、per se、小塵埃、糖妹、陳健安等；台灣亦有黃宣、Karencici等。至於內地、泰國及南韓亦有歌手或組合登台。

嘉年華場內設大型螢幕直播音樂會

若市民未能領取心儀的場次亦毋須傷心，由於整個灣仔海濱可自由進出，可到較為靠近水上舞台的位置遙遙傾聽歌手演出。而旅發局亦在嘉年華的場內，設有大型螢幕，讓同場市民亦可一同遙距欣賞表演。程鼎一亦指，將根據入場情況，會考慮是否增設臨時入場門票。