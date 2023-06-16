黃鴨｜市民冒險遊艇跳入維港　游近鴨旁摸鴨皮　主辦方：過分熱情

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）上周六（10日）正式展出，不過時光匆匆，黃鴨僅在維港「沐浴」10日，便將於下周日（18日）「回家」。不少人為黃鴨瘋狂，近日便有人在遊艇冒險跳進維港，只為游至黃鴨旁親手觸摸。



主辦方AllRightReservred今日的帖文便指行為過分熱情，並特別呼籲黃鴨離別巡遊當日，應避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免帶來衝擊或製造海浪。此外，亦有投資專家趁划艇訓練期間，近距離觀賞黃鴨，感嘆相比近岸觀看更壯觀。



冒險跳海游過警告帶觸摸黃鴨

巨型黃鴨的魅力沒法擋，有人對它的熱愛甚至超越生命。黃鴨官方IG今日發出帖文，相片顯示近日晚上時份，一艘遊艇停泊在維港近岸一帶，有一名男子跳入海中，並游過紅色的警告帶，到黃鴨身旁觸摸，隨後便游回遊艇。整個過程被拍攝下來。

帖文表示，最近連日雷雨的天氣，黃鴨需要團隊努力守護，又指市民一些過分熱情的行為，卻讓團隊帶來更大挑戰，故期望大家一起守護黃鴨，快樂迎接周日離別前的海上巡遊。

划艇近距離觀賞黃鴨︰比岸上更壯觀

亦有市民位於海上以較奉公守法的方式觀賞黃鴨，Facebook專頁「林一鳴的投資世界」帖文昨日表示，已加入香港遊艇會的划艇訓練已有數個月，通常在周三晚上接受訓練約10公里，周末則為15至20公里。林指，昨晚訓練時在海中心看到黃鴨，感嘆相比岸邊觀賞更為壯觀。

周日海上巡遊 籲避免駕駛或乘坐私人船隻靠近黃鴨

此外，主辦方AllRightReservred今日公布，黃鴨離別前的海上巡遊，將於周日約下午1時開始，並特別呼籲當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，提醒市民可於維港兩岸不同地方觀賞。

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