MIRROR演唱會｜阿Mo膀胱漸有尿急感覺　Mo爸：為子堅持感到驕傲

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（17日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信。信中透露阿Mo有好轉，隨着上周控制大便的肌肉有反應後，今周也開始有一點兒尿急感覺。為此他再次感恩，說是見證著神在「不可能」中的「大能」。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Ｍo感謝網友傳訊息故勵 正開始逐一查看

在代禱信中，阿Ｍo感謝各位社交媒體傳信息給他、鼓勵他要繼續加油的網友，他最近開始逐一查看，「感謝你們的鼓勵，一直帶給我繼續前行的動力。雖然我暫時未能親手回覆，但大家的每一個代禱、每一句支持都對我十分重要，謝謝你們！」

李盛林牧師說，過去由他幫阿Ｍo代筆的每一封代禱信初衷，都記錄每個星期阿Ｍo身體的變化進展、感恩和代求，讓大家知道阿Ｍo的治療進度和需要，每封代禱信都是阿Mo心底的期盼，以至大家可以對焦禱告。阿Ｍo感謝父親到今天第47周仍堅持在代禱信中幫助他表達心聲和需要。

阿Mo上周控制大便的肌肉有反應後，今周也開始有一點兒尿急的感覺，故期盼下周正式開始膀胱的伸張力訓練和測試，能有正面的反應和進展。

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Mo父感言：改寫了我們的人生

李盛林牧師講出自己的感受，「一次的事故，改寫了我們一家的人生。阿Mo如此年輕要面對如此巨大的衝擊；爸媽這階段原可以好好享兒孫福，放下一切掛慮，豈料......」

明日是父親節，李牧師撰寫了一段給阿Mo的話：「孩子，經過這兩星期日夜班的照顧體驗，爸爸更體會你在過去10個多月的艱辛和忍耐，仍是靠聖經的應許堅持每天6小時的治療，咬著牙根的一關一關闖過去。孩子，爸爸為你感恩和驕傲，因為你從沒想過放棄。」

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代禱信全文：

孩子，爸爸為你感恩和驕傲」（MO 爸父親節感言）

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo) 代禱信 47 （20230617)

「耶和華…如此說：我必使氣息進入你們裡面，你們就要活了。我必給你們加上筋，使你們長肉，又將皮遮蔽你們，使氣息進入你們裡面，你們就要活了。 你們便知道我是耶和華。」（以西結書37:5-6）

(一) 啟言 (阿Mo)

1) 「感謝鼓勵」

(感恩) 「各位有在社交媒體傳信息給我、鼓勵我要繼續加油，不要放棄，我最近是有開始逐一查看的！感謝你們的鼓勵，一直帶給我繼續前行的動力。雖然我暫時未能親手回覆，但大家的每一個代禱、每一句支持都對我十分重要，謝謝你們！」

2)「每封代禱信是阿Mo心底期盼」

(分享) 過去由父親代筆的每一封代禱信初衷，都記錄了每個星期阿Mo身體的變化進展、感恩和代求。盼大家知道阿Mo的治療進度和需要而寫，每封代禱信都是阿Mo心底的期盼，以至大家可以對焦禱告。在父親節前夕的此刻，他說： 「爸媽，謝謝您們到今天 47 週仍堅持在代禱信中幫助我表達心聲和需要。」

3)「膀胱漸有尿急感覺」

(感恩) 隨著上週為控制大便的肌肉有反應而感恩，今週也為開始有一點兒尿急的感覺而感恩。多謝你們的禱告，更見證著神在「不可能」中的「大能」。

(禱告) 請繼續為排便感覺和控制禱告，下週正式開始膀胱的伸張力訓練和測試，盼能有正面的反應和進展。

（二）MO 爸媽

1) 「改寫了我們的人生」

(禱告) 一次的事故，改寫了我們一家的人生。阿 Mo 如此年輕要面對如此巨大的衝擊；爸媽這階段原可以好好享兒孫福，放下一切掛慮，豈料...

2）「父親節給孩子阿Mo 的話」

（分享）:「孩子，經過這兩星期日夜班的照顧體驗，爸爸更體會你在過去 10 個多月的艱辛和忍耐，仍是靠聖經的應許堅持每天 6 小時的治療，咬著牙根的一關一關闖過去。孩子，爸爸為你感恩和驕傲，因為你從沒想過放棄。」