CBD2｜甯漢豪：九龍東商業樓面面積10年增九成　推動CBD2決心不變

政府將在啟德商業地興建簡約公司，惹來猜疑第二個核心商業區（CBD2）——九龍東被放棄。發局局局長甯漢豪周六（17日）出席「九龍東發展前景」研討會時重申，在過去十年九龍東的商業總樓面面積增加了約九成，將增至約400萬平方米，規模逐漸接近中環核心商業區，重申政府推動CBD2的決心沒有改變，是「維港都會區」內的三個核心商業區其中之一，會與「北部都會區」成為推動香港未來發展的雙引擎。



九龍東商業樓面面積規模逐漸接近中環

發展局在Facebook發文，引述甯漢豪在研討會表示，九龍東是擁有優越的地理位置和交通網絡的重要區域，與中環及策劃中的交椅洲人工島上的核心商業區，為「維港都會區」內的三個核心商業區其中之一。

她表示，過去十年隨着「起動九龍東」政策的實施及啟德發展區規劃的落實，九龍東的商業總樓面在過去十年增加了約九成，到現在已超過320萬平方米，連同正在興建中或已取得有關許可之項目，九龍東的商業樓面面積將增至約400萬平方米，規模逐漸接近中環核心商業區。她指九龍東包括320公頃的啟德發展區，是市區內最大片由政府持有的珍貴土地，「在未來數年仍是香港商業用地供應的重要來源，我們推動第二個核心商業區（CBD2）的決心沒有改變。」

發展局局長甯漢豪周六出席「九龍東發展前景」研討會，她指政府推動第二個核心商業區（CBD2）的決心沒有改變。（發展局Facebook圖片）

甯漢豪續稱，根據規劃署《2018年九龍東商業機構的統計調查》報告，約19%位於九龍東的商業機構從事「銀行、金融及保險業」和「地產及專業／商業服務」，是2011年統計調查約6%的三倍；近年亦有不少跨國公司或金融機構進駐，顯示九龍東作為CBD2正逐步成長。

她指九龍東有潛力發展創新科技和文化藝術這兩個新興產業。在創新科技方面，透過活化區內商業及工業樓宇，及支援創科業界在九龍東設立辦公室，將九龍東構建為一個智慧城市試點；在文化藝術方面，啟德遊輪碼頭及東九龍文化中心等大型文化基建，有助九龍東成為中外文化交流中心。她相信將會打造九龍東發展爲集商業、創科、文化、體育、旅遊、休閑娛樂的CBD2。