簡約公屋｜啟德選址惹爭議　吳秋北：小枝小節出嚟反對好可恥

政府早前公布簡約公屋的八個選址及細節，惟啟德世運道選址卻引發區內私樓居民不滿。工聯會線上問卷調查結果發現，近七成劏房戶受訪者表示有意申請簡約公屋，當中近六成表示有意申請啟德世運道項目，反映市區的簡約公屋需求較大。



對於社會近日反對聲音，工聯會會長吳秋北批評：「在大原則上讚成，然後小枝小節出嚟反對係好可恥。」有劏房居民亦認為，反對的聲音並非住在劏房才會提出反對，而作為劏房居民，深深明白居住困境，所以一定會支持可改善生活的簡約公屋。



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工聯會發表一份有關簡約公屋的線上問卷調查結果，近七成（69%）受訪劏房戶表示有意申請簡約公屋，70%受訪者認為簡約公屋租金便宜，64%認為可改善居住環境。而選址方面，58.2%對啟德世運道的選址有興趣，另外46.4%對牛頭角彩興路選址有興趣。

吳秋北表示，留意到社會上有聲音，聲稱大原則上支持改善房屋問題，卻在選址或造價上反對，糾纏下去是永遠無法解決住屋問題，「在大原則上贊成，然後小枝小節出嚟反對，其實係好可恥。」他表示簡約公屋計劃可在5年興建3萬簡約公屋，可以協助最有迫切需要的劏房戶解決住屋問題，「在短時間內解市民的燃眉之急。」

吳秋北續指，不少反對理由都是擔心配套，影響到樓價。他認為指配套方面，要監察政府做好交通配套交通，長遠而言有利於啟德區居民，即使日後簡約公屋清拆，交通配套都會保留。吳秋北又認為，區內樓價只會短暫受到影響，不會有長遠影響，加上興建簡約公屋可增加區內人口，有助該區發展，認為應以正面角度看代事件。

工聯會另一立法會議員鄧家彪表示，啟德雖然是CBD核心商業地帶，但甲級商廈空置率高，現在有機會將閑置用地變為住宅，更以低價出租，是非常好的時機。他強調需要有大規模介入市場，才可以淘汰劣質劏房。

由於空間有限只可放下一張床，所以蘭子與中一的兒子要瞓在同一張床，欠缺個人空間。（夏家朗攝）

劏房居民蘭子（化名）與正讀中一的兒子居於觀塘區劏房，出入要行六層樓梯上落，家中環境亦十分惡劣，由於空間有限只可放下一張床，所以他們要瞓在同一張床，欠缺個人空間。她說，不論簡約公屋位於市區或新界，都一定願意入住。

對於有聲音反對興建簡約公屋，她認為反對者並非住在劏房，不理解他們的辛酸，「劏房又爛又發霉，樓梯臭，聞到想嘔，我哋有機會住簡約公屋一定支持。」

▼2月2日 啟德私人屋苑居民大會反對區內建簡約公屋▼



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▼簡約公屋八幅土地選址▼

