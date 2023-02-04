何永賢：簡約公屋如救生艇難預先諮詢　啟德等八選址別無他選

簡約公屋啟德選址、造價問題的反彈聲音不斷，房屋局局長何永賢今日（4日）在電台節目表示，簡約公屋如「救生艇」，是要盡快解決劏房戶的住屋問題，故有必要縮短諮詢地區等程序，又明言現時八幅選址是最適合，別無他選，又指啟德世運道用地的長遠商業用途清晰，已確立長遠用途後便會歸還。她續指，在2030年後簡約公屋住戶陸續上樓後，現有項目選址便會交還，若項目有需要延期，亦會先研究牛頭角彩興路等，本身用以擴展社區基礎設施的用地。



▼簡約公屋啟德世運道選址▼



+ 4

房屋局何永賢。（資料圖片／余俊亮攝）

何永賢早上在港台節目《星期六問責》上，被問到簡約公屋選址被質疑透明度不足，亦無事先諮詢，結果惹起極大反響，最終整個建屋過程可能會「因快得慢」，她回應指，簡約公屋政策有如「救生艇」，是要盡快幫助劏房戶解決住屋問題，故有必要縮減部份程序，否則是有違政策原則，又強調除現時八幅用地外，別無他選：「呢八塊地係最適合，我哋𠵱家冇其他嘅選擇，所以我哋只係按呢八塊地去發展簡約公屋。」

我哋先要抓緊成個政策目標，係要好快咁幫助到一班居民，我形容係一隻『救生艇』，你係處理緊一隻救生艇嘅時候，你一定要將所有你要進行嘅工作平行、壓縮咁去做。 房屋局局長何永賢

▼簡約公屋八幅土地選址▼



+ 3

至於當局能否承諾啟德世運道選址在五年營運期後便退場，何永賢則表示，該地是以2年建築期和5年營運期為基礎，「2+5」後，若相關土地的長遠用途出現，發展局需要收回該地，又指到2030年後，傳統公屋供應已踏入「頭輕尾重」的後五年期，屆時簡約公屋住戶將會陸續「上樓」，「簡約公屋係有個歷史任務，佢總會完成佢嘅歷史任務，而每一塊地佢嘅長遠用途佢需要出現嘅時候，我哋都一定會交回嘅。」

被追問若公屋延遲落成，或屆時仍供不應求，啟德世運道項目會否延期，她則提到，簡約公屋有八幅選址，而牛頭角彩興路選址本來預期作擴建配水庫，而有關工程並非即時要進行，故可先用作興建簡約公屋，有必要時會考慮丞長相關用地的營運期，但仍未承諾啟德的退出時間表。

咁呢啲地（牛頭角彩興路選址）我哋可以睇，唔排除呢一類咁嘅用地，用嚟做擴展社區基礎設施，佢仲有啲時間嘅，咁喺呢個用地嘅簡約公屋或許可以用長少少，但啟德呢個係清晰嘅，因為啟德佢有一個商業用地嘅目標，佢有個CBD2嘅目標。 房屋局局長何永賢

▼2月2日 啟德私人屋苑居民大會反對區內建簡約公屋▼



+ 10

除選址外，簡約公屋的造價亦被批評昂貴，平均單位的換算方式亦備受質疑，若以「設計及建築」預算的259.9億元，除三個萬單位，平均單位成本為86.6萬元，遠超於政府文件提到的矮層單位53萬元和高層單位的65萬元。

何永賢回應指，簡約公屋的單位平均成本只計及簡約公屋的單位，亦有計及樓梯、樁柱和升降機，「另外嗰啲計到所謂80幾（萬），就唔係個廂（單位）嘅部份，就係我要做巴士站、我要做小巴，又可能係界外嗰啲渠水，巴士站都要去水㗎，唔可能水浸，其實外圍渠水、喺地底嘅嘢唔少，其實就係嗰啲價錢嚟，」

簡約公屋平均單位造價被指較過渡性房屋貴，惟簡約公屋大單位數量較大，而矮層簡約公屋單位則是1.9萬元，高層是約2萬元，較過渡性房屋的2.3萬元低，而地盤的地塊亦較大，亦有增加交通和社區設施等。

規劃署前署長凌嘉勤。（資料圖片）

對於啟德選址反對聲音不斷，有居民質疑簡約公屋用戶遷入會令當區交通、社區設施等不勝負荷，凌嘉勤在商台節目《政經星期六》表示，啟德的整體發展已不錯，認為借出世運道用地7年作簡約公屋之用，並不會影響該區的大局，甚至啟德作為第二個核心商業區的發展，但坦言，在規劃發展時，難以避免有區內持份者因利益受損而提出反對，認為政府應根據社會利益作出合適判斷，並應透過諮詢，了解居民疑慮。

他續指，本港約有10萬多個劏房單位，單是九龍城、黃大仙及觀塘三區，合共已有兩萬多個劏房，預計不少有關地區的劏房戶將會搬入簡約公屋，故相信區內總人口淨增長不會太多。

▼房屋局解說啟德簡約房屋計劃▼

