父親節｜慈父學煲冬瓜湯　為在囚女兒消暑打氣　解心結重拾父女情

今日父親節，懲教署早前在勵敬懲教所舉辦「友晴Teen使」計劃——「家有明天」父親節親子活動，一班爸爸在藝人洪天明和周家蔚教導下烹調冬瓜湯，希望為在囚女兒在炎夏中送上消暑冬瓜湯。



因社會事件判囚的阿晴（化名）表示，自小對父親的教誨和勸導充耳不聞，回想兩人第一次在院所見面時，她因應到內疚無法直視，自覺虧欠養育之恩，經過今次的傾訴後將負面情緒抒發出來，解開心結，更珍惜親情。



一班父親學煲冬瓜湯，希望為在囚女兒在炎夏中送上消暑冬瓜湯。（懲教署提供相片）

勵敬懲教所本月8日舉辦父親節親子活動，共有五名女性青少年在囚人士及其父親參與，藝人周家蔚到美容訓練工場，指導女性在囚人士手部美容技巧，她們其後親自為父親做手部美容，以答謝父親，期望在更生路上能夠與父親手牽手開展新生。

一班父親學煲冬瓜湯，希望為在囚女兒在炎夏中送上消暑冬瓜湯。（懲教署提供相片）

首次下廚手忙腳亂 只為送上一碗湯

一班父親亦在藝人洪天明教導下，親自烹調冬瓜湯，由於不少父親都是首次下廚，在準備材料和烹調的過程中都顯得有點手忙腳亂，只為在炎夏中，為女兒送上一碗消暑冬瓜湯打氣。

父親為女兒送上親手烹調的冬瓜湯時，她們都喜出望外，其中一名在囚人士阿晴（化名）向父親表達歉意，她憶述在小時候一直對父親的教誨和勸導充耳不聞，其後在朋輩壓力和社會氣氛影響下，犯下危害國家安全的罪行，被判入教導所。

兩父女重拾親情 冰釋前嫌共聚天倫

在判刑當刻的阿晴頓時迷失方向，自覺人生一片灰暗，回想起入所後父親的第一次探訪，她因為感到十分內疚而無法直視父親，自覺虧欠了父母對她的養育和付出，這次活動令她鼓起勇氣向父親盡訴心中情，把抑壓的負面情緒抒發出來。她感謝家人的包容和支持，並向父親承諾往後定必慎思明辨，奉公守法，更加珍惜得來不易的親情。

阿晴的父親亦感謝懲教人員協助女兒深刻反省，為他們締造冰釋前嫌、共聚天倫的機會，促使他與女兒解開心結，亦令他明白如何發揮父親的職能，透過加強親子關係支持女兒更生。