父親節｜黃雨無阻飲早茶　旺角酒樓排長龍　經理指回復疫前水平

新冠疫情下，港人之前難以盡興地外出聚餐慶祝。今日（18日）為疫後的首個父親節，雖然天文台一度發出黃色暴雨警告，但無阻市民到酒樓飲早茶聚天倫，旺角的倫敦大酒樓今早座無虛席，酒樓外更排長龍。酒樓負責人表示，今日早市已回復至疫情前的水平，但受天雨影響，擔心晚餐會受影響。



有父親平時習慣每日與友人飲茶，不過今日同行的改為妻子及女兒，並打算進餐後到長洲或大嶼山慶祝父親節。



酒樓座無虛席排長龍

記者今早約9時到旺角倫敦大酒樓，現場座無虛席，不少人攜老扶幼飲茶，樓下更出現人龍。平日經常到倫敦大酒樓的茶客任先生，今早帶同妻子及女兒到場飲早茶。他笑指，幾乎每日都飲茶，但同行的多是朋友，「閒時都同朋友一齊嚟，每日都嚟，一日嚟兩次，今日就帶埋佢（女兒）嚟！」

除了飲茶，任先生指飲早茶過後，會三口子到長洲或大嶼山慶祝父親節。

食客任先生每日都到酒樓飲茶，今天更帶同女兒及老婆一起飲早茶。（石恩彤攝）

不過今早天公不造美，天文台一度發出黃色暴雨警告。另一名不願透露名字的食客表示，雖天雨未阻一家大細飲早茶慶祝父親節，但由於天氣惡劣，之後未必再外出慶祝，亦未決定會否再次補祝。

負責人料晚市會受天氣影響

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，疫情期間政府限制每桌人數上限，影響市民外出慶祝的意欲；不過隨着所有防疫措施取消，酒樓今早的生意，已回復至疫前父親節的水平，「但突破性就冇啦。」

倫敦大酒樓經理蘇先生表示生意已回復至疫情前父親節的水平。（石恩彤攝）

不過蘇萬誠亦指，由於天氣不穩，預計稍後生意難免受影響，黃昏至晚上的營業額相信會下降，「夜晚多少會受到影響。」