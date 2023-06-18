父親節｜子五年前患罕見血癌　半年輸33包血續命　啟發父恆常捐血

簡單的無償捐血，足以為有需要的人續命，甚至延續一對父子的緣份。13歲的Jarvis在5年前確診患上罕見血癌「骨髓增生異常綜合症」，一個月內病情急劇惡化，需要大量輸血治療，半年共輸了33包血液，幸最後獲有心人捐贈骨髓並成功移植，給予Jarvis 「第二生命」。兒子患病的經歷，驅使爸爸Heywood 恆常捐血，願能造福他人，「希望我嘅血可以幫到有需要嘅人。」



+ 6

2018年的一個晚上，13歲的Jarvis突然流大量鼻血，入院檢查後確診患有「骨髓增生異常綜合症」，這種罕見疾病令他體內無法正常生產血液，病情更於一個月內急轉直下，每當起身、甚至走一兩步，就會嘔吐。醫生建議Jarvis做化療和接受骨髓移植，配對成功前亦須大量輸血續命。半年的治療期就輸了33包血液。

子患罕見血癌 半年已獲骨髓移植 期間輸血續命

兒子突如其來患有重症，令爸爸Heywood晴天霹靂，坦言精神崩潰，「會諗個天點解揀佢，點解我屋企，點算？」陪伴兒子治療的過程並不容易，他一直憂心找不到合適的骨髓捐贈者，幸好太太十分堅強，猶記得對方說，「如果我哋自己都撐唔住，邊個幫到Jarvis」，令Heywood振作起來，與太太互相扶持走過來。

Jarvis 確診三個月後傳來喜訊，獲配對合適的骨髓，經一至兩個月的檢查後，接受手術並成功移植，令Jarvis 獲得「第二生命」。Heywood說，感激捐贈者的大愛，明白捐血和骨髓的重要性，自此決定恆常捐血，希望也能造福他人，「感恩㗎，Jarvis 同先都同我講『恭喜你今日可以捐血』，我都同意係恭喜，因為幫到人都係件開心事。」

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，很多人對骨髓捐贈存有誤解，擔心具創傷性而感到恐懼，事實隨着科技進步，現時捐骨髓可毋須全身麻醉，過程亦非市民所想的疼痛。他表示，自2022年起安排流動隊到不同大學鼓勵學生捐血，目前反應比疫情前好，未來將繼續鼓勵年輕人參與捐血。