審計員涉煽動襲擊　周梓樂等報道後留言：TVB新聞部見一個打一個

審計員涉嫌在網上煽動他人襲擊無綫電視新聞部員工的言論，包括無綫在報道周梓樂事件，及立法會議員涉襲擊郭偉強襲擊陳志全事件後，留言稱：「CCTVB死全家」、「真係好無恥 咁様嘅假新聞誤導觀眾 香港人仲繼續忍？」等。審計員否認兩項煽惑罪名，案件今（19日）在區域法院開審。控方指，被告在連登討論區的留言亦包括：「唔洗分咁細成個tvb 新聞部見一個打一個」、「我不嬲都認為要打斷班仆街手手腳腳 」，更曾稱：「睇tvb係原罪」。案件明日續審。



被告范仕文（28歲），被控兩項罪名，包括：煽惑他人普通襲擊，及煽惑導致他人身體受嚴重傷害兩罪，指他於2019年11月8日，在香港非法煽惑其他不知名人士襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員；及於2020年5月8日在香港，有意圖使上述職員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

被告范仕文否認兩項煽惑罪，今在區域法院開審。

控方案情指，自2019年6月「反對《逃犯條例》修訂草案」社會事件爆發後，連登討論區、 Telegram等社交媒體平台被用作上述社會事件的主要討論及溝通平台，無綫新聞則一直有就上述社會事件作出採訪及新聞報道。

周梓樂死亡事件後發貼文

2019年11月8日，一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文在連登發布，該貼文批評無線新聞對將軍澳發生有人從高處墮下事件所作的報道，其中一些留言稱：「tvb新聞部死全家啦」、「所有前線tvb記者 見到立即私了」等。稍後時間，對於兩則留言：「袁志偉幾時捉去打打靶」及「話咗一百次依家做執行最仆街果個叫黃淑明 黃淑明 黃淑明 黃淑明 唔該同我記住」，被告透過其連登帳號「『屎』路比」回覆稱：「唔洗分咁細 成個tvb 新聞部見一個打一個」。

科大生周梓樂(圖)在停車場墮下死亡，無綫新聞亦有作報道。

指無綫報道誤導觀眾

另於2020年5月8日，一則題為「cctvb屌你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文在連登發布，其中一些留言稱：「CCTVB死全家」、「真係好無恥 咁様嘅假新聞誤導觀眾 香港人仲繼續忍？」被告亦有在貼文下留言，稱：「舊年一早已經講緊要打柒班仆街 不過有大愛臭閪即刻出黎吠 仲要講到班作家係臥薪嘗膽咁」及「睇tvb係原罪」，並附以一張“Isabelle Lam”的 Facebook留言截圖、一名女子的兩張照片及一條 Facebook 連結。

郭偉強疑在立法會內拖行陳志全(詳看下圖)，無綫新聞亦有報道。

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有回覆網友留言

對於有留言稱：「想問幾時清算直播見到嘅TVB 記者 又繼續覺得前線係黃？」被告分別回覆：「之前已經試過班tvb狗一知被人報即刻轉 cam」、「但地車無logo支咪冇咪牌 除非認到佢地個樣」、「就係之前試過 現場記者一齊企 你認得方向未必夠快認到邊個就轉左。

警誡下認有發布涉案言論

同日稍後時間，被告又在「CCTVB 報假新聞 佢地無資格享用新聞自由」留言下回覆，他發文指：「我不嬲都認為要打斷班仆街手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 叔一燒個次班藍絲廢老靜左一排」。被告其後於2021年7月28日被捕，他在警誡下承認有發布涉案留言。

案件編號：DCCC 435/ 2022