無綫新聞APP現系統連結　男生涉按下並發不明訊息　刑事損壞罪成

無綫新聞應用程式去年中連續出現逾20個異常推送通知，包括「李家超見記者」、「hihi」、「testing」等。20歲男學生被指當日入侵無綫新聞的系統，連發其中5條訊息，因而被控刑事損壞罪。他不認罪，並指案發時因不明原因，不用輸入密碼便可登入涉案推送系統的版面，他出於好奇按下。惟裁判官今（8日）於觀塘裁判法院裁決時，認為被告理應知道網址並非公眾可及，不信他出於好奇按下，裁定他罪名成立，准他保釋至6月28日判刑，以待索取感化及社會服務令報告。



被告薛俊希（20歲）被控於2022年5月3日，在香港無合法辯解而損毀屬於電視廣播有限公司的電腦，意圖損毀該財產，或罔顧該財產是否會被損毀。

無綫電視的手機新聞程式於2022年5月3日曾出現不明訊息。(詳看下圖)

程式附上可接駁系統版面的連結

控方指，案發時無綫新聞應用程式的推送通知，附有網址可接駁到推送系統版面的連結，薛於案發當日凌晨按入該連結，連續發送5個推送通知。

不明原因不用輸入密碼亦可登入

裁判官裁決時指，被告曾試圖以自己電郵及密碼登入連結惟不果，但在案發當日因不明原因，不用輸入密碼便可登入涉案推送系統的版面。但他看到版面上顯示「推送信息」的字眼，應知道有關版面用作推送新聞，亦不是供公眾使用，而是只有無綫新聞與員工及獲授權人士才能使用。

官不信被告出於好奇犯案

裁判官不接納被告辯稱因出於好奇，只想測試推送功能的說法，認為被告在第一次推送後已可達到目的，而且即使他真的是因為好奇想，也毋須發放虛假訊息及或使用新聞字眼，認為被告說法只是藉口。

案件編號：KTCC2051/2022