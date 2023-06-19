《願榮光》團隊指歌曲在串流平台重新上架　以新專輯形式出現

政府早前入稟法庭申請禁制令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），案件有待法庭審理。歌曲原創團隊Dgx的《願榮光》版本，本周三（14日）起突然在多個串流平台消失，事隔三天後，《願榮光》多個版本前日（17日）起於部分平台重新上架，並收錄至「2023 Edition」專輯。

Dgx 今日在社交平台發帖指，明白「不願連選擇音樂的自由也失去的心聲」，稱「仍然會盡力捍衛這份心願。」並指早前下架歌曲已以 「2023 Edition」 專輯形式在各大音樂平台重新上架，並新增了三首全新音軌，但指各平台處理速度不同，且修復原專輯需時，「再次感謝各位的支持和信任。」



Dgx 今日在社交平台發帖指，早前下架的音軌已以 「2023 Edition」 專輯形式在各大音樂平台重新上架，並新增了三首全新的音軌。(原創團隊Dgx FB車專元頁截圖)

《願榮光歸香港》風波未止，歌曲原創團隊Dgx今日再就事件開腔， 下午於社交平台發帖，帖文開首特別提及「我堅決反對任何試圖箝制思想及言論自由的行為」，但未有解釋所指何事。

帖文又提到，「雖然無法一一回應，但我確實明白大家那份『不願連選擇音樂的自由也失去』的心聲。」團隊又指，儘管面臨重重困難，「仍然會盡力捍衛這份心願。」

團隊表示，早前下架的音軌，已以 「2023 Edition」 專輯形式在各大音樂平台重新上架，並新增了三首全新的音軌，「然而，由於各平台處理速度不同，有些平台可能尚未顯示。」團隊又提及，修復原專輯仍需時間，請大家繼續耐心等候，「再次感謝各位的支持和信任。」

翻查各平台顯示，Dgx的《願榮光》版本已重新上KKBOX及Spotify，以「願光歸香港2023 Edition」專輯名字重現八首不同版本的《願榮光》及兩首《不屈進行曲》，Youtube 亦可搜尋到相關新專輯版本。Apple Music則未見上架，仍然顯示一個台灣樂團的台語版本。

律政司今月初入稟法院申請禁制令及臨時禁制令，要求禁止4項與反修例歌曲《願榮光》相關的非法行為，包括傳播、轉載等，法院在前日宣布案件在7月21日在高等法院再處理臨時禁制令申請。

法院宣布高院處理臨時禁制令申請的翌日，《願榮光》創作人「湯瑪仕與眾香港人」版本在多個音樂平台下架。《願榮光》原創者同日晚上10時許，於其專屬FB專頁「願榮光歸香港Dgx原創團隊」中發帖，解釋「正在處理一些和串流平台無關的技術問題，很抱歉帶來暫時性的影響。謝謝每一位聽眾」。團隊未有於帖文中明確表明所涉何種技術問題。