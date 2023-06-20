精神健康｜議員倡設輔導專業人員註冊制度　減輕醫療體系壓力

本港接連發生震驚社會的奪命慘案，鑽石山荷里活廣場斬人案和深水埗倫常慘案均疑似涉及精神病患者。今日（ 20日）民建聯立法會議員郭玲麗在電台節目指，現時精神病患者透過社工轉介到精神科，惟轉介過程中缺少輔導，促請政府提供適合的支援服務，冀設立輔導專業人員的專業註冊制度。



▼6月5日 深水埗發生倫常命案▼



郭玲麗在港台節目指，即使精神科醫生人手過去10年增加16%，但精神病患者同時則上升至45%，人手不足情況值得關注。她又提到，精神病患者透過社工轉介到精神科，惟轉介過程中缺少輔導。

郭玲麗坦言社工工作量大，沒有時間跟進所有個案，建議政府借鏡外國已有的完善輔導體系，即社工接到個案求助後，分層分類交給輔導員，再按個案情況是否有必要轉介至專業治療機構。她指此機制不但可緩解社工壓力，更可減輕醫療體系壓力。

她指，過去七大院校一直有課程培訓約3,500名具心理學背景的輔導員，過去20年已有約7,000名畢業生，惟多數人畢業後便就職地產或保險，甚至到海外就業。她形容是「向外國輸出人才」，促請政府政府應推動輔導專業認可架構，增加輔導人手資源，期望為有需要的市民提供專業輔導服務。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案後現場情況▼

