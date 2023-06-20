涉跳輕鐵車頂爬地盤天秤　5男被控進入禁區等罪　保釋至下月再訊

社交平台今年初流出影片，顯示兩男從屯門市中心站跳上一列輕鐵車頂，到下一站後又從車頂跳下，另有3男疑在除夕夜進入尖沙咀一個地盤，並在地盤天秤頂端玩航拍。疑涉及該些片段的5名青年後來被捕，分別被控禁止進入限制區域、故意危害安全等4罪，案件今（20日）在東區法院提堂。裁判官將案件押後至7月25日再訊，以待各被告索取法律意見，期間准各被告以5000港元保釋。



5名被告：唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）、區頌旼（22歲，無業）。

兩名涉在屯門輕鐵跳車頂的被告。(詳看下圖)

4人涉進入城門河限制區

除李兆亨外，餘下4名被告均被控一項禁止進入限制區域罪，指他們於2023年1月5日，在沙田城門河道末獲海事處處長允許，以船長身份在一艘本地船隻進入城門河道限制區域。

社交平台現跳輕鐵車頂片段。(詳看下圖)

+ 9

2男涉跳輕鐵車頂

唐卓賢、李兆亨另被控兩項故意危害安全的罪行 ，指他們於2022年12月22日，在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間故意地跳上一架行駛中的列車頂部；及在屯門鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之問故意地跳上一架行駛中的列車頂部，而危害或相當可能危害當時在該列車上的乘客或任何人的安全。

另有人疑在地盤天秤作航拍並拍下香港夜景。(詳看下圖)

+ 13

1人被控沒有許可下航拍

唐卓賢另再被控一項沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪，指他於2022年12月31日，在香港九龍尖沙咀中間道十一號的一個工地在沒有按照根據第37條就該限制飛行區給子的許可的情況下，遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。

案件編號：ESCC1310/2023