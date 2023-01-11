3男跳輕鐵車頂被捕　團體指行為並非飛躍道　籲慎選場地承擔責任

日前網上瘋傳兩青年跳上輕鐵車頂坐「順風車」及爬天秤倒數的片段，引起全城關注，港鐵事後報警處理。警方經調查後，昨日（10日）拘捕3名涉案男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪。

事件曝光後，不少人指被捕男子為飛躍道（Parkour）愛好者，批評飛躍道危險程度極高，猶如「玩命」。惟近年積極推廣飛躍道的團體「重力工房」指，片中的行為嚴格上並不屬於飛躍道，強調飛躍道不等於「跳天台」，而是有不同面向。而「重力工房」亦提醒愛好者選擇場地時，必須考慮個人及他人的人身安全，並須為自己的行為承受所有責任。



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近年積極推廣飛躍道的團體「重力工房」今日（11日）表示，飛躍道常被歸類為「極限運動」，大眾普遍以為這項運動「危險」及「玩命」，尤其是團體成員唐狗的片段在網上瘋傳後，傳媒及網民更將飛躍道塑造成「亡命」運動。但「重力工房」成員陳先生及劉先生認為大眾對飛躍道存有誤解，直言有必要澄清及進一步解說。

成員：片中行為並非飛躍道

二人表示唐狗在Instagram上載的「2022唐狗海陸空套餐」短片，當中跳輕鐵及爬天秤的行為嚴格來說不屬於飛躍道運動的範疇。他們強調此舉絕非割席，而是想釐清飛躍道的基本概念，而且唐狗被捕前亦在instagram解釋他的行為並非飛躍道，意指傳媒及大眾理解錯誤。

二人續指，唐狗雖然是「重力工房」的核心成員之一，但他涉獵的運動頗多，不僅限於飛躍道，片中爬天秤及跳輕鐵的動作，其實屬於Rooftopping及train surfing，兩者與飛躍道在概念上是有分別的，不宜混為一談，並指外界往往將飛躍道與「跳天台」、「玩命」直接劃上等號用來炒作，只會加深誤解。

二人強調飛躍道有不同面向，更舉例指外國有多種飛躍道的大型比賽及活動，例如「Red Bull Art Of Motion」、「Air Wipp Challenge」等，模式各有不同，部分講求速度，部份類似障礙賽，比賽場地也不是高樓或天台。他們指外國對飛躍道的接受程度較高，玩家年齡層較廣，不乏年長玩家。

「重力工房」指，香港玩家其實多在公園、公共空間、遊樂場及室內工作室訓練。（資料圖片)

籲愛好者慎選場地 保障安全及法律風險

二人進一步解釋，飛躍道在香港尚未流行，圈子僅約百人，但玩家其實多在公園、公共空間、遊樂場及室內工作室訓練，嘗試高難度動作前，亦會在軟墊上練習無數次，以提升個人能力及技巧。二人以「重力工房」頻道的片段為例，當中不少是在公園做跨欄及跳躍訓練，並不高危。

記者提出，大眾或未能清楚分辨飛躍道與 Rooftopping及train surfing，但實際擔憂的是在人煙稠密的地區或交通工具上做高危動作，恐會對人身安全構成威脅，再者以往也有飛躍道愛好者在高處進行活動，大眾的憂慮並非沒有原因。二人坦言理解大眾的擔憂，但強調飛躍道並非只在高樓及天台進行，而他們亦會提醒愛好者在選擇場地及進行飛躍道時，必須全面考慮各種因素，包括個人及他人的人身安全，亦要了解法律風險，並須為自己的行為承受所有責任。

Red Bull Art Of Motion 2021



Air Wipp Challenge 2018 Finals



Is parkour safe？（飛躍道是否安全？）

