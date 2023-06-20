運輸物流、通訊、金融業增聘人手最樂觀　僱主以加薪彈性工時招徠

有人力資源公司今日（20日）公布今年第三季「就業展望調查」，指未來三個月香港僱主預期增加員工人數的意欲維持正面，5成僱主打算增加人手，就業展望最樂觀的三個行業分別為：運輸及物流業、通訊媒體業，以及金融及房地產業。

另有受訪的僱主表明，以透過加薪、花紅和彈性工作時間等招數招攬人手，更有近6成僱主考慮到外地進行招聘。亦有3成僱主考慮以人工智能（AI）取代工序。



近五成僱主會增聘人手

人力資源公司萬寶盛華大中華（ManpowerGroup Greater China） 今日（20日）公布2023年第三季「就業展望調查」報告結果，指今年7至9月香港僱主增聘員工的意欲維持正面，在受訪的532名僱主中，47%僱主打算增加人手，37%表示會維持不變，縮減人手的則有14%。其中「就業展望指數」，即最樂觀的三個行業分別為：運輸及物流業（49%）、通訊媒體業（48%）、金融及房地產業（47%）。

三成僱主考慮以AI減少人手需求

目前本港各行各業都面對人才短缺的問題，ManpowerGroup早前另一項「人才短缺」的調查，在受訪的510名僱主中，58%表示不介意在境外招聘員工。為吸納人才，接近一半受訪僱主表示會提供彈性工作時間、地點及提高薪酬，17%僱主則會放寬入職需求，如學歷和年齡門檻。

有30%就表示，會考慮轉用人工智能（AI）以減輕工作流程處理和減輕對人手的需求。

ManpowerGroup的2023年第三季「就業展望調查」各行業「就業展望指數」結果，正指數愈大顯示該行業計劃增聘員工最樂觀；負指數則顯示較多僱員有意裁減員工數目。（ManpowerGroup圖片）

大學職位空缺3萬 創5年新高

今屆大學生全職職位空缺約3萬個，創5年來新高，其中酒店及旅遊業、資訊科技與電子商貿更積極開創更多工種以吸引人才，大學生平均起薪點在15,000至18,000元不等。ManpowerGroup表示，僱主看重僱員的軟技能（Soft Skill），如責任感、領導力、團隊精神等；硬技能方面，若大學生具備AI或編程相關的知識技能則更有競爭力。

萬寶盛華大中華有限公司（ManpowerGroup Greater China Limited）高級副總裁徐玉姍表示，今季本港失業率回落至3%，接近全民就業，加上訪港旅客數量增加，帶動勞工市場發展，故各行業增聘人手的意欲都較正面，其中酒店、餐飲和旅遊相關行業勞工需求升幅最高。她亦指，引入外勞政策預計最快於今年第四季實施，能有助舒緩本港勞工市場短缺的問題。

料第四季僱員可望加薪多達5%

被問及勞工市場薪酬升幅，她表示，預計企業一般都在第四季才開始調整薪酬，預計加幅3%至5%，主要因為今年加薪幅度反應營商環境轉好。

而今年虛擬資產合法化進一步推動本地數字金融業發展，更多企業投入人手組成專業團隊，提供相關服務和產品；同時擴展多元化虛擬資產業務，例如虛擬資產交易所、虛擬貨幣錢包和支付機構等，該行業的前景相對穩定及樂觀。

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