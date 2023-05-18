失業率跌至3%　連跌12個月　政府料勞工市場未來數月進一步改善

政府統計處今日（18日）公布本港最新失業率為3%，較上月公布的再下跌0.1個百分點，比2020年新冠疫情開始時的3.4%還要低。失業人數也下跌至114,400人，比上月少700人。勞工及福利局局長孫玉菡指，隨着本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，勞工市場繼續改善，展望勞工市場在未來數月應會進一步改善。



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失業人數減至11.4萬人 就業不足率維持1.2%

根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，失業率由今年1月至3月的3.1%下跌至2月至4月的3.0%，同期就業不足率保持不變，維持在1.2%的水平。總就業人數方面，上升至3,655,900人，增加約1,800人，失業人數則減少約700人至114,400人。同期就業不足人數亦由46,700人下跌至44,500人，減少約2,200人。

與1月至3月比較，2月至4月期間各行業的失業率變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，勞工市場繼續改善，按行業分析及與上一個三個月期間比較，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持4.2%不變。

其中，零售業失業率維持3.8%不變，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業。其餘行業的失業率則無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／歐嘉樂攝）

社會福利署公布，4月份整體領取綜援的個案約20萬宗，較3月下跌704宗，按月跌幅為0.3%，受助總人數為約28萬人。署方表示，低收入類別個案的按月跌幅為0.7%，有1,795宗；年老類別個案及單親類別個案均下跌0.5%，分別有約11.5萬宗及約2.2萬宗；失業類別個案下跌0.2%，有約1.8萬宗；永久性殘疾類別個案下跌0.1%，有約1.7萬宗。健康欠佳類別個案保持平穩，有約2.7萬宗。