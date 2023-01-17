社聯研究揭疫情下低學歷人士搵工難　再就業後收入跌7.7%

香港社會服務聯會早前向疫情期間曾失業的人士了解搵工情況，研究發現，教育程度較低的受訪者，再搵工會較難，即使再就業後新工作的收入水平亦平均下跌7.7%。

社聯建議政府為低學歷人士創造合適職位，為他們增加有晉升階梯的職位及改善薪酬待遇。



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逾七成半受訪者失業半年內能再就業

香港社會服務聯會（社聯）於2022年4月至7 月期間以電話號碼隨機抽取了742位曾於2020至2022年在疫情期間失業的人士，進行問卷調查，並分析相關數據。

社聯業務總監黃健偉指出，疫情沒有造成嚴重的持續失業情況，數據亦顯示逾七成半（77.5%）受訪者在失業後半年內找到新工作。然而，教育程度較低的受訪者，較難迅速重投就業，情況與全港的就業數據接近。

黃健偉續指，數據顯示，受訪者各年齡組別所佔的百分比相約，而教育程度則以高中或預科為多數，佔逾五成半（57.1%），當中近一半（50.3%）受訪者於2021年失業，失業時期中位數為12個星期，即約三個月。

低學歷人士對新工作滿意度較低

調查結果發現，教育程度較低的受訪者即使成功再就業，普遍對新工作的滿意程度亦較低。若以10分為滿分，教育程度越低（高中或預科以下）的受訪者滿意度為6.61分，而教育程度較高（大專或以上）人士則為7.04分。

黃健偉又補充，教育程度較低的受訪者新找到的工作往往在許多方面都不及上一份工作，例如薪酬福利、晉升機會、穩定性，以及切合資歷技能等，他強調，這對他們日後職業生涯會帶來長遠影響。

低學歷人士多從事服務、零售業

另外，社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦指出，教育程度較低的受訪者較多在失業前從事受疫情打擊嚴重的主要行業，包括，建造業、酒店業、飲食業、批發和零售業等。

嚴祉琦續指，教育程度較低的受訪者，在尋找新工作時若需要轉行，轉行後較常出現工作惡化的情況。

教育程度較低收入下降水平較大

嚴祉琦指出，從重投就業的受訪者實際工作收入的數據可反映出教育程度較低的受訪者在再就業後，工作收入下降水平及比例亦較大，高中/ 預科/ 工商學院課程或以下程度下跌7.7%、大專或以上則下跌3.4%。

嚴祉琦續指，較多受訪者認為自己找工作時面對「學歷技能不足」、「缺乏行業及找工作資訊」、「缺乏人際網絡或渠道」及「缺乏自信及開放性」等問題，同時教育程度較低人士亦有較大需要經濟支援。

社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦(右)指出，教育程度較低的受訪者較多在失業前從事受疫情打擊嚴重的主要行業，包括，建造業、酒店業、飲食業、批發和零售業等。（鄧康翹攝）

建議政府設立恆常失業援助制度

黃健偉提及，政府於去年曾推出「臨時失業支援」計劃，建議政府應進一步設立恆常的失業援助制度，讓不同時期失業人士均能受惠，更長遠去探索失業保險計劃的需要及可行性。

同時他亦建議政府制定配合本地產業發展的人力資源策略，中央統籌、檢視及制定本地培訓及就業支援制度的藍圖，並確保市民的技能可以配合產業發展的需求。

社聯業務總監黃健偉指出，疫情沒有造成嚴重的持續失業情況，數據亦顯示逾七成半（77.5%）受訪者在失業後半年內找到新工作。（鄧康翹攝）

建議政府為低學歷人士創造合適職位

黃健偉表示，政府可考慮發展不同的產業，例如，現時「社會及個人服務業」屬職位空缺最高的行業，建議政府可為低學歷人士創造合適的護理行業職位，包括增加資助社會服務、護理及照顧人手，增加有晉升階梯的職位及改善薪酬待遇，以至為聘請轉行新入職護理業的僱主提供支援。