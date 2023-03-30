大灣區招聘｜400職位$1.8萬起跳　英國畢業生感興趣：多一個機會

勞工處今日（30日）舉行「開拓新機遇」招聘會暨「大灣區青年就業計劃」招聘博覽，約63間公司提供超過3000個職位空缺，涵蓋銀行、地產、科技和飲食等行業。有從英國回流的大學畢業生表示到大灣區就業感興趣，認為不限經驗，亦有機會進入較具規模的公司。



▼3月30日 勞工處「開拓新機遇」招聘會暨「大灣區青年就業計劃」招聘博覽▼



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共提供3000職位 58%職位毋須相關工作經驗

「開拓新機遇」招聘會共有約35間機構參加，合共提供超過2600個職位空缺，約81%為全職空缺；約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下；約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。

大部份職位月薪介乎1.2萬元至2.3萬元，提供的職位類別相當廣泛，其中逾1200個來自飲食、零售及酒店業，現場亦有其他行業職位招聘，包括高級銷售經理、會計主任、註冊護士等。求職人士可即場遞交申請，亦有機會即場進行面試。

400個職位在大灣區 起薪點$1.8萬

下午2時半同場亦舉行「大灣區青年就業計劃」招聘博覽，約20間來自大灣區機構，為求職者提供超過400個職位空缺，包括行政主管、新聞編輯、工程師等，最低起薪點為1.8萬港元，聘請合資格的畢業生，2021年至今年獲頒學士或以上學位嘅香港居民可申請有關空缺。

從英國回流香港的大學畢業生陳同學表示，對大灣區就業計劃有興趣，特意到博覽希望可以了解其他出路，認為不限經驗，亦有機會進入較具規模的公司。（鄧康翹攝）

英國留學生盼到大灣區工作 對留學生指導老師職位感興趣

從英國回流香港的應屆大學畢業生陳同學表示，對大灣區就業計劃有興趣，特意到博覽希望可以了解其他出路，認為不限經驗，亦有機會進入較具規模的公司：「因為佢冇話限任何專業，所以銀行、教育業都會想試吓。」他又指，對留學生指導老師的職位感興趣，希望能用自身留學經驗幫助到更多對留學有興趣的學生。他表示，無論香港及大灣區其他城市的工作機會都有留意：「大灣區機遇可能會多些，亦給我多一個機會。」

求職者對大灣區職位起薪點感滿意：相信會有更多機遇

中大畢業生周同學指，他曾在大灣區修讀經濟相關學科，有興趣投身金融業：「大灣區始終得到國家支持，相信會有更多的機遇，有更繁榮的發展。」他認為若能在深圳和廣東等城市會較理想，因來往中港兩地會較為方便。

此外，他亦對於是次招聘會的起薪點感滿意：「人工就梗係想愈多愈好啦，但係𠵱家嘅起薪點對於啱啱畢業嘅求職者其實已經好理想。」

參展商：香港求職者具有很大優勢

其中有份參展的伯恩光學有限公司研發部副經理鄭逸軒表示，是次招聘對象不限於有工作經驗的畢業生，應屆畢業生亦可嘗試。他又指，與內地相比香港求職者具有很大的優勢，有較強的英語溝通能力和國際視野，希望今次可以招攬到大約20名人選。

馬克圖布有限公司的展位負責人周小姐亦指，因公司主要業務與創意、潮流文化相關，希望透過是次博覽會，吸引到更多對文化產業感興趣的港澳青年到大灣區就業。她又指，未有為招攬人數設指標，公司會盡量配合求職者的意向提供工作崗位。