灣仔站昨夜有乘客擅自打開緊急出口　港鐵：非緊急情況開門或違例

港鐵灣仔站昨夜（19日）有列車埋站未開門，有乘客打開列車尾緊急出口斜道，港島線列車服務一度受阻。港鐵今日（20日）就事故提供進一步資料，指事發在昨夜8時許，乘客在列車未能如常開門下，擅自打開緊急出口，並經斜道離開車廂，約20人在職員協助下返回月台，事件中無人受傷。港鐵指雖然涉事列車車門在約7分鐘後已能開啟，但為安全起見，車務控制中心仍按既定程序，暫停列車駛進灣仔站，並安排站員檢查路軌。

港鐵呼籲息客，如遇到非緊急情況，不應自行打開緊急出口斜道，否則有可能觸犯《香港鐵路附例》，強調將會檢討今次事件，並加強相關應變的宣傳教育。



港鐵指廣播稍遲開車門2分鐘後 車尾緊急出口斜道即被打開

港鐵晚上表示，事發在昨晚約8時04分，一列往堅尼地城方向的港島線列車，駛到灣仔站二號月台停定後，車門和月台幕門未有如常自動打開，車長即時通報車務控制中心，並播出車廂廣播，通知乘客車門會稍遲開啟。惟約兩分鐘後，車長得悉有乘客打開車尾的駕駛室門及緊急出口斜道，故隨即作出車廂廣播，提醒乘客不要自行打開車門，其後亦再提醒乘客不要進入路軌。當時月台上的職員已看到有乘客經斜道離開車廂，於是協助約20名乘客經月台尾端緊急門返回月台。

直至昨夜約8時11分，亦即列車停下後約7分鐘，車門及月台幕門開啟，車上其餘乘客正常離開車廂。職員沒有收到任何乘客的受傷報告。

打開列車緊急斜道須暫停附近列車駛進灣仔站

港鐵指，因應有乘客打開列車緊急斜道，為安全起見，車務控制中心須暫停附近列車駛進灣仔站，並安排站員到路軌進行檢查，以確保沒有乘客留在路軌範圍內，隨後亦需還原緊急出口斜道位置，並將列車駛離現場。期間需調整港島線列車服務，鰂魚涌站至上環站服務暫停。港島線列車服務昨夜9時04分，亦即事發後一小時回復正常。

港鐵呼籲乘客，若遇到非緊急情況，請勿自行打開緊急出口斜道，乘客應在車廂耐心等候並留意車廂廣播，職員會盡快作出指示及提供協助，並強調不恰當使用緊急設備而影響乘客及列車服務，屬《香港鐵路附例》下的規管行為。港鐵又指，將檢視今次事件的成因及處理，同時加強相關應變的宣傳教育，並確保在不同情況下，為乘客提供最新的車務資訊。