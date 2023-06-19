黃鴨｜橡皮鴨軍團將本周五「游離」港鐵站　鴨迷最後機會尋鴨

昨、今（19日）先後於維港退場的兩隻巨型黃鴨，尚有蹤影可尋，依依不捨的鴨迷們先別失望，因為橡皮鴨港鐵藝術旅程將繼續至本周五（23日）才結束。

鴨迷們可以趁橡皮鴨軍團「游離」各個港鐵站之前，把握最後時光「尋鴨」。除了可到港鐵金鐘站橡皮鴨主題車站多個打卡位留倩影，更可沿鐵路網絡遊覽24個車站，尋找具香港特色造型的迷你橡皮鴨蹤影。



▼6月2日 金鐘站E天窗化身黃鴨鴨頭▼



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金鐘站多個打卡位： 巨鴨天窗、鴨腳印

市民可以到港鐵金鐘站橡皮鴨主題車站多個打卡位留倩影。如位於金鐘站E出口的半圓玻璃天窗特別採用半透光貼紙呈獻巨大鴨子臉，乘客在站內站外都能多角度觀賞可愛鴨子笑顏。站內還有可愛的橡皮鴨腳印、水滴地面貼紙，吸引繁忙的低頭族發現生活中的可愛時刻。由月台前往展覽出口期間，將會經過金鐘站其中一條最長的扶手電梯，兩旁富有香港特色的橡皮鴨藝術裝置列隊迎賓。

橡皮鴨軍團游24個車站 結合各區的歷史文化特色

包括金鐘站在內，橡皮鴨軍團現身合共24個港鐵車站，一套24款「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」全新造型系列，結合了香港各區的歷史、地標、文化風俗及社區特色，隨著橡皮鴨港鐵藝術旅程「游走」到不同港鐵站，讓藝術隨鐵路走進生活日常，深入社區每個角落。

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24個車站包括：金鐘站、中環站、香港站、天后站、彩虹站、東涌站、尖沙咀站、尖東站、旺角站、深水埗站、樂富站、青衣站、大圍站、鰂魚涌站、九龍塘站、銅鑼灣站、紅磡站、大埔墟站、場站、荃灣站、土瓜灣站、沙田站、屯門站及上環站。

24個港鐵車站內展出「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」系列造型迷你鴨。（Above The Line提供）

《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」24個鐵路車站展出位置：

荃灣線 深水埗站2號月台 (往中環方向) 車廂-車門: 7-3

旺角站2號月台 (往中環方向) 車廂-車門: 2-5

尖沙咀站2號月台 (往中環方向) 車廂-車門: 7-4

荃灣站2號月台 (往中環方向) 車廂-車門: 8-4

東鐵線紅磡站4號月台 (往金鐘方向) 車廂-車門:3-2

九龍塘站2號月台 (往金鐘方向) 車廂-車門:1-1 (前方)

大埔墟站4號月台 (往金鐘方向) 車廂-車門:2-4

大圍站2號月台 (往金鐘方向) 車廂-車門:5-1

沙田站 3號及4號月台(往金鐘方向) 車廂-車門: 5-2

觀塘線彩虹站4號月台 (往黃埔方向) 車廂-車門:3-4

樂富站2號月台 (往黃埔方向) 車廂-車門:5-4

港島線中環站 3號月台 (往柴灣方向) 車廂-車門: 7-5

金鐘站 2號月台 (往堅尼地城方向) 車廂-車門: 8-3

銅鑼灣站2號月台 (往堅尼地城方向) 車廂-車門: 2-1

天后站2號月台 (往堅尼地城方向) 車廂-車門: 5-5

鰂魚涌站2號月台 (往堅尼地城方向) 車廂-車門: 7-3

上環站1月台 (往柴灣方向) 車廂-車門: 7-4

東涌線香港站4號月台 (往東涌方向) 車廂-車門:2-5

東涌站2號月台 (往香港方向) 車廂-車門:8-2

青衣站4號月台 (往香港方向) 車廂-車門:5-2

機場快線機場站 一號客運大樓L5抵港層近接機大堂A (近港鐵客務中心)

屯馬線

尖東站2號月台 (往烏溪沙方向) 車廂-車門:5-5/6-1

土瓜灣站 1號月台(往屯門方向) 車廂-車門: 5-2

屯門站2號月台 (往烏溪沙方向) 車廂-車門:4-3

▼6月18日 其中一隻黃鴨海上巡遊，途經尖沙咀▼



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▼6月18日 其中一隻黃鴨在遊遍維港後被「放氣」▼

