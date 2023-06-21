端午節｜明日多區有龍舟賽事　赤柱、沙田、大埔有封路安排

明日（21日）端午節，多區在相隔疫情3年後都舉辦龍舟競渡，為方便市民出外觀賞賽事，警方在其中三區有封路持施，包括赤柱、沙田城門河和大埔海濱公園一帶。



▼6月10日 95呎長大龍舟開光下水▼



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警方公布今、明（21、22日）兩日的端午節特別交通安排，方便市民外出觀賞龍舟競渡，及維持交通暢順和行人安全。

警方表示，所有違例停泊的車輛或會在不作任何警告的情況下被拖走。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

赤柱正灘龍舟賽事

其中最矚目的赤柱正灘龍舟賽事，明早朝八晚五舉行，明日有三段道路封閉，包括：赤柱連合道及海風徑將於上午6時至晚上7時封閉，居民車輛除外；赤柱新街及赤柱巿場道將於上午7時至下午6時封閉，居民車輛及持有許可證的車輛除外；赤柱大街將於上午7時至晚上11時封閉，設為行人專用區。

赤柱以下停車位暫停使用，時間為今早6時至明晚7時，包括：

－ 位於赤柱連合道的所有停車位；及

－ 近赤柱灘道垃圾收集站的公眾停車場。

赤柱下列停車位將於明日上午6時至晚上7時暫停使用，包括：

－ 位於香島道香港高爾夫球會對開的十一個收費錶停車位；

－ 位於香島道深水灣高爾夫球場對開的四個收費錶停車位；

－ 位於香島道近深水灣泳灘燒烤場的十六個收費錶停車位；及

－ 位於香島道的所有電單車停車位。

▼2020年6月25日 端午節赤柱龍舟巡遊祭神儀式▼



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沙田城門河龍舟賽事

沙田城門河龍舟賽事由明早8時半至中午12時50分舉行，警方明早7時半至下午2時會封路 沙燕橋（即介乎源禾路與大涌橋路的沙田鄉事會路），上述道路封閉期間，所有橫過城門河的車輛可改經獅子橋（即獅子山隧道公路）或翠榕橋（即介乎源禾路與大涌橋路的火炭路）。

附近的單車徑亦會封閉，介乎源禾路體育館與沙田運動場的一段沿城門河道北岸的單車徑將於6月22日上午7時30分至下午2時封閉。

▼2017年5月30日 端午節沙田城門河賽事▼



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大埔海濱公園堤畔龍舟賽事

大埔海濱公園堤畔龍舟賽事，在明早8時半至下午1時舉行，警方今日下午6時至明日下午時封閉以下路段，的士及獲許可車輛除外：

－ 大景街；

－ 大喜街；及

－ 大昌街以南的大貴街。

附近的單車徑封閉，主要大埔海濱公園內近大埔工業邨的單車徑於明早7時至下午2時封閉。

以下停車位暫停使用，包括：大盛街停車場，以及在大景街、大喜街及大昌街以南的大貴街的路旁泊車位，將於今日下午6時至明日下午2時暫停使用，獲許可車輛除外。

屯門、香港仔亦有龍舟賽事

此外，屯門第44區青山灣避風塘明日的龍舟賽事在上午9時至下午1時舉行，香港仔海公園明日的龍舟賽事在上午9時至下午4時舉行。