端午節｜國際龍舟邀請賽復辦　港隊加強訓練　一招應對尖沙咀大浪

香港國際龍舟邀請賽自2018年後，停辦四年，今年終復辦，將於本周六（24日）及下周日（25日）一連兩日舉行，運動員加操備戰，風雨不改。香港龍舟代表隊隊員鄧淏聰等候三年，終有機會出戰這個國際賽事，兩個月前開始一日參與兩次訓練，十分期待在港參與龍舟大型賽事。為應對尖沙咀大浪情況，他們訓練策略是把槳放「入水啲」，以爭取更好成績。



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應付尖東大浪 鄧淏聰：訓練策略把槳放「入水啲」

旅遊發展局將於本周六（24日）至下周日（25日），一連兩日舉行2023香港國際龍舟邀請賽，市民可於尖沙咀東部海濱觀賞賽事。

鄧淏聰在3年前經大學接觸到龍舟，其後加入港隊，疫情下有不少隊員離隊。他因喜歡參與水上活動以及團體活動，堅持繼續划龍舟，「當我第一次接觸龍舟之後，都好鐘意呢項運動，有高啲目標去參加更高水平嘅盛事。」

為應戰國際龍舟邀請賽，他及隊員近兩個月開始早、晚都參與訓練，積極備賽。他提到其中一個訓練策略是把槳放「入水啲」，以應對尖沙咀大浪的情況，並調整心態以免緊張的心態令身體搖擺。

同樣經大學接觸龍舟的黃月明今次以個人身份出賽，她十分興奮以及充滿期待，「因為我係第一次喺香港玩一個國際盛事。」她指是次比賽有本地市民打氣，令信心增加。

總教練：隊伍「職業隊之下，業餘之上」

香港龍舟代表隊總教練伍新成自2021年12月開始執教，他指隊伍實力有所增加，形容為「職業隊之下，業餘之上」，今次香港國際龍舟邀請賽以能夠進入決賽為目標。他表示，大部分隊員均為業餘，未能花大量時間在訓練上，平時會專注於水上訓練，又參加不同比賽，以「以賽代練」加強隊員實力。

他感謝隊員犧牲休息時間投入訓練，「我感覺到隊員犧牲好大，為咗龍舟犧牲咗同家庭嘅時間同休息時間，係好艱難㗎，我哋啲運動員。」

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