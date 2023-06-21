消費券2023｜支付平台轉會申請破10萬　新登記或轉會最遲6.27提交

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】消費券第二期2,000元即將在7月16日發放，各電子支付平台均推出優惠吸客，不過合資格新登記或「轉會」限期將至，市民最遲於下周二（27日），可在網上平台或到9間臨時服務中心提交申請。

政府數據顯示，截止昨日（20日），已錄得212,300宗新登記申請，至於轉會申請亦有100,127宗。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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截至昨日新登記消費券錄21.2萬宗

政府於5月29日公布，合資格市民可在6月5日至6月27日期間，透過消費券網站內的電子登記平台，或臨時服務中心，以登記「轉會」，至於「不轉會」則毋須辦理任何手續。

今年消費券沒有新增電子支付工具加入，維持現有6間機構，均與第一期消費券計劃的安排相同，即Alipay HK 支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK。

政府消費券網站顯示，截至昨日，新登記消費券共錄得212,300宗；而更改儲值支付工具帳戶，即轉會申請，則錄得100,127宗。上述數字包括重覆或無效的登記申請。

網上「轉會」流程一覽 記得確認兩個號碼正確

合資格新登記或「轉會」的市民，只要進入消費券電子登記平台（按此），並認證個人身份，提供或更改登記資料，包括揀選「轉會」的平台，並就登記人資格作出聲明，及上載有關證明文件，則可完成「轉會」程序，約一至兩周可收到短訊通知。

市民在登記時，記得確認支付工具的帳號正確，並應盡量提供具短訊功能的本地流動電話號碼，以便收到政府承辦商以特定號碼短訊或致電通知。若市民對通知電話感到懷疑，可在網上查詢。

此外，消費券計劃網站列明，合資格市民限期內最多可「轉會」一次，若遞交申請後再登記「轉會」，則視為重覆申請，不會獲進一步處理。

▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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設9間臨時服務中心助登記

至於臨時服務中心的開放時間為6月5日至27日，逢周一至周六上午9時至下午6時（公眾假期除外），包括以下共九個地點︰

．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834至1838室

．觀塘成業街7號寧晉中心30樓D室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心9樓906至907室

．屯門良景邨良景社區中心

．元朗天水圍天晴邨天晴社區會堂

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

．大埔廣福邨廣福社區會堂會議室

