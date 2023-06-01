消費券2023｜AlipayHK推三重儲分　用戶抽獎最多可獲100萬元獎賞

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期2,000元將在7月16日發放，市民最快可在6月5日申請「轉會」。AlipayHK今（6月1日）公布，即將推出「積分獎賞計劃加碼消費券」，所有消費券用戶可一次消費賺取三重積分。當中舊有用戶參與活動便可獲8,000分，新登記用戶可額外再獲3,000分，即合共110元獎賞。此外，消費券用戶每日參加消費券抽獎，亦有機會贏取大獎高達1億積分，可兌換價值港幣100萬元獎賞。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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新登記用戶可獲110元獎賞

AlipayHK公布，將向所有消費券用戶推出四大獎賞，以及逾600萬元積分優惠券。用戶參與活動可獲8,000積分，即價值80元的獎賞；而新登記用戶額外再送3,000積分，即合共價值110元獎賞，若參與抽獎更有機會獨享1億積分。詳情如下︰

．所有消費券用戶，於消費券派發當日可獲2,000積分，即價值高達20元獎賞。



．新登記消費券用戶，可額外獲3,000積分，即價值高達30元獎賞。



．所有消費券用戶在6月3日至6月17日期間，可參加億元積分大抽獎。每人每日可參加2次，百分百中獎，由6,000至最高1億積分不等，即最高可兌換100萬元獎賞。



．18至24歲消費券用戶，若在6月1日至7月16日期間完成身分認證，可獲50元獎賞。



每一元消費金額可三重儲分

至於三重儲分方面，則包括平台、商戶及銀行共三個方面。1）用戶不論在中港澳或海外的任何商戶，只要的每消費港幣1元，即可自動賺取1個積分。2）若用戶已連結指定信用卡付款，亦可同時享有信用卡積分或回贈。3）在合作商戶或商場消費，可同時儲存該商戶或商場的會員積分。

10,000分可兌換100元AlipayHK通用禮券

AlipayHK亦為消費券積分用戶，準備價值逾600萬元的優惠券，均可使用積分換領，包括以10,000分兌換100元AlipayHK通用禮券、25元餐飲禮券等；甚至能以1%積分兌換或購買精選優惠券，例如以20,000積分可換領價值澳門幣3,599元的永利渡假村客房1晚。此外，不論是連鎖商店或民生小店，亦能即時兌換積分當錢使用。