消費券｜WeChat Pay HK兩年增至500萬用戶　推$238獎賞吸轉會客

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】2023第二期2000元消費券將於7月16日派發，市民可以在6月5至27日「轉會」其他支款工具收款。WeChat Pay HK 公布，將會向新用戶派發最高總值238元獎賞「吸客」。



騰訊金融科技副總裁洪丹毅指出，受惠政府消費券政策，WeChat Pay HK用戶兩年內急增三成突破500萬人，雖然政府明言難以成為恆常計劃，但他指市民已熟習電子消費，加上疫情結束後跨境消費上升，「我唔會話是結束，而是另一個開始。」



WeChat Pay HK將會推出三重優惠，當中新用戶及轉會用戶，可獲總值50 元的電子現金券。而所有用戶都可享 5 次抽獎機會，每次抽獎均有機會贏取價值高達 98 元電子現金券一張，5次機會合共最高138元。用戶每月可以使用雙倍電子印花，額外兌換價值10元的電子現金券，推廣期內可以兌換總值高達50 元電子現金券。

消費券購物由第一次購手機電器 去年變日用品

騰訊金融科技副總裁洪丹毅指出，現時WeChat Pay HK有逾500萬登記用戶，雖然並非全部是消費券登記用戶，但相比2021年約385萬人上升三成，商戶亦由10萬間增長至15萬間，升幅五成，分析用戶消費種類，第一次發放消費券時用戶主要購買手機、電器、手袋等，但去年已經改變為以日用品為主。

WeChat Pay HK推出吸「轉會」客優惠。（WeChat Pay HK圖片）

預料跨境消費電子支付增加

財政司司長陳茂波明言，消費券很難成為恆常計劃，洪丹毅承認，用戶增長受惠於消費券，惟WeChat Pay HK已覆蓋大部分商戶，不少用戶已習慣使用電子付款，加上疫情結束後，跨境消費機會上升，他以澳門為例，可使用香港錢包用戶已覆蓋20萬個商戶，「有我哋LOGO就已經可以用」，未來目標在內地各城市都可以使用香港錢包付款，「我唔會話是結束，而是另一個開始。」

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