消費券｜今起可轉會　轉八達通市民：支付交通費、店舖拒電子支付

消費券2023第二期2,000元將於7月16日派發，合資格市民今日（5日）至27日可新登記或更改收取第二期的電子支付工具。有市民表示，最近交通費加價，故決定由改用八達通收消費券，以便可用於乘搭公共交通工具；另有常去街市買菜的市民表示，大部份凍肉舖電子支付工具，所以決定「嗱嗱聲」轉用八達通收消費券。



轉八達通原因：交通費上漲 方便用以搭車

位於旺角始創中心2023第二期消費券計劃臨時服務中心，今日起由早上8時至下午6時可為合資格人士辦理轉會登記。下午前往辦理手續的謝小姐表示，原本使用的電子支付工具不便用於乘車，故決定「跳糟」八達通，以減輕交通費開支，「依家交通費比較貴啊，地鐵都加咗價。」

謝小姐決定轉會八達通，以用於支付日益上漲的交通費。(洪芷菁攝)

街市店舖多拒收電子支付工具

常去街市買菜的謝小姐，展示以收取消費券的電子支付工具帳戶餘額，尚剩超過2,000元。她解釋因大部份店舖拒收電子支付工具，包括常光顧的凍肉舖，有的要求買夠100元以上貨品才肯接受，變成得「錢」無所用。因此今日「嗱嗱聲」登記轉用八達通。

長者指要掃二維碼十分不便

原本用銀行支付工具的鍾先生表示，由於到很多商舖都無法用，如海味舖、雜貨舖及深水埗的市集，因此第一期消費券還用剩一千多元。此外，他指銀行支付工具要掃描二維碼來支付，老者不大方便，所以登記轉用八達通，主要用於交通出行。

原本用銀行支付工具的鍾先生表示需要掃描二維碼來支付，不大方便，所以登記轉用八達通。（洪芷菁攝）

認為電子支付不方便的還有陳婆婆，她指孫兒提議她「將消費券轉落手機」會很方便，後來卻發覺「搭車又唔得，樣樣都唔得」，不曉得如何使用，最終孫兒將陳婆婆的消費券轉給自己使用。今日陳婆婆登記轉用實體八達通，預計會用於搭車及買米等。

▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼

