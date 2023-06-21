14歲女疑與多男非法性交　6被告有教師消防員　控罪包括非法肛交

母親為14歲女兒報失電話，間接揭其女疑曾與多名男子非法性交，涉與案有關的6名男子，今(21日)在西九龍法院提堂，資料顯示6名被告中，有兩人為教師，亦有消防員及地政主任等，他們除被控非法性交外，亦有人被控非法肛交罪名。各被告暫時毋須答辯。控方透露，尚有3人在逃。裁判官將案件押後至8月16日再訊，以待警方進一步調查，包括進行認人程序及檢驗各被告手機等。辯方申請保釋被拒，全部被告需要還押候訊。



6名被告：譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber），各被控一項非法性交罪，控罪對象同為14歲女童X，他們被指於2023年5月3日至6月2日之間犯案，地點分別是悅品酒店（荃灣）、葵涌旭逸酒店（荃灣）、荃灣福來邨及香港荃灣絲麗酒店。

6名被告在西九龍法院提堂，全部被拒保釋。(資料圖片)

消防員被告另涉非法肛交罪

任消防員的曹，另被控一項與21歲兒童非法肛交，指他於2023年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）某室，與X作出肛交。

自僱Youtuber被控曾襲擊X

報稱是自僱Youtuber的黃，則另被控襲擊致嚴重傷害，指他於2023年6月2日，在香港荃灣絲麗酒店某室，襲擊X致造成身體傷害。

其中一名教師被告涉管有兒童色情物品

任教師的文，另被控管有兒童色情物品，指他於2023年6月19日，在荃灣綠楊新邨某室，管有兒童色情物品，即2張相片，而在該兒童色情物品中，他不是唯一的色情描劃對象。

案件編號：WKCC2684/2023