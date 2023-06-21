人才清單加視光師　盧寵茂稱有助吸人才　新人力推算料年底前完成

政府早前宣布擴大人才清單，由原有13項專業項目擴至51項，新增工種涵蓋醫護行業，包括視光師。據醫務衞生局局長盧寵茂今日（21日）給予立法會的書面回覆指，相信此舉對吸引人才有正面作用。盧寵茂又提到，新一輪醫療人力推算預計本年底前完成，政府會視乎人力推算的結果，檢視有關增加包括視光師在內、本港醫療專業人手的策略，並考慮是否需再增加醫療培訓名額、或探討其他新措施引入合資格非本地培訓的醫療專業人員。



據醫務衞生局局長盧寵茂的書面回覆，過去5年共有28人持有非本地學歷人士，申請註冊成為視光師，當中18人獲准註冊，其中11人在英國受訓，4人在新西蘭受訓，2人在澳洲受訓，1人在美國受訓。5年間，有4名在印度受訓、及1名在內地受訓的人申請註冊，但5人均沒獲准註冊。

盧寵茂指，政府今年5月公布擴大人才清單，涵蓋專業包括醫療專業人員，相信能為已符合本地註冊要求的醫療專業人員來港工作提供便利，並發放正面訊息，顯示當局吸引合資格非本地培訓醫療專業人員來港的決心，對吸引人才有正面作用。

過去五年持有非本地學歷的註冊申請及獲准註冊成為視光師的數字。（立法會書面回覆）

他在回覆中也提到，至2023年4月底，香港註冊視光師總數為2,244人，大部份在私營界別工作。據2020年的醫療人力推算，2017年起因退休潮，本港視光師供應下跌，人手短缺情況嚴峻。上一輪推算指出，由2023年起計未來5年，視光師人手差距分別為151、186、223、251、及287人，至2040年人手差距為654人。

他續指，新一輪醫療人力推算預計本年底前完成，並會考慮人口變化及結構轉變、慢性病患人數增加，以及已知和已規劃的服務與發展等因素，從而推算未來需要的醫療人力以滿足服務需求。

政府將視乎人力推算的結果，檢視有關增加本港醫療專業人手（包括視光師）的策略，並考慮是否有需要進一步增加醫療培訓名額、或探討其他新措施以引入合資格非本地培訓的醫療專業人員。