擴大人才清單｜八成受訪者憂損本地工人就業　工會批欠諮詢促擱置

政府早前宣布將人才清單上的專業項目從原有13項擴至51項，新增工種包括發展及建造專才、亦涵蓋醫護行業。有工會今日（13日）聯同勞工界立法會議員向當局交遞交請願信，並發布問卷調查結果，有近七成受訪者不贊成政府在沒諮詢勞工界的情況下公布相關措施。



另有逾八成受訪者認為擴大人才清單，會影響本地從業員的就業機會、薪金、及上流機會。工會認為，政府應推行本地就業優先政策，促當局即時擱置擴大人才清單，並就此諮詢勞工界。



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香港文職及專業人員總會今午聯同工聯會勞工界議員郭偉强，向勞福局遞交請願信。工會早前就人才清單進行會員問卷調查，共收回592份問題。調查結果顯示，近七成受訪者不贊成政府在沒諮詢勞工界的情況下公布相關措施。

另有逾八成受訪者認為擴大人才清單，會影響本地從業員的就業機會、薪金、及上流機會。九成受訪者認為政府需要就申請輸入人才增設嚴格把關和監督機制。

工會指出，本港就業不足率今年第一季已下調已1.2%，認為政府不應在就業不足率下調的情況下，「中門大開」繞遍勞工界，單方面擴大「人才清單」，相反，政府應從根本解決本地人力資源分配不均及錯配問題。

工會促政府擱置擴大人才清單，並展開勞工界諮詢，認為相關政策必須交回勞顧會討論，尊重機制及行政程序。工會也促當局制定措施保障本地就業優先，並設法提升本地文職及專業人員就業薪酬待遇，改善就業環境。

另外，工會也建議改革人力資源規劃委員會，增加勞工界代表，並每月根據世界、內地、大灣區及本地的人力資源最新情况，公開香港行業與人才缺乏及儲備資料，作相應的培訓及配對，針對稀缺人才再精準制訂如何擴大人才清單。