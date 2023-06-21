猴痘｜54歲男確診曾接種疫苗　疑為本地個案　潛伏期有高風險接觸

衞生防護中心今日（21日）公布正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名54歲有長期病患男病人，他於上周四（15日）開始出現局部皮疹，並於本周一（19日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，其後證實確診猴痘。



病人潛伏期沒有外遊，而潛伏期內曾有高風險接觸，病人已接種一劑猴痘疫苗。



衞生防護中心6月21日表示正調查一宗與早前確診個案有流行病學關連的猴痘確診個案，34歲男患者為香港人。（資料圖片／Ｇetty Image）

衞生防護中心今日公布，正調查一宗猴痘確診個案。個案涉及一名54歲有長期病患的男病人。他於上周四（15日）開始出現局部皮疹，並於本周一（19日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（20日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

病人為港人，潛伏期內沒有外遊，但曾有高風險接觸。中心表示，初步調查顯示，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

政府已於去年九月啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，並會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，並採取相應的防控措施。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年十月五日展開。

在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。