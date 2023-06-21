徐英偉︰酒店業復蘇較預期快　輸入外勞助提升航空載客量

疫情結束後本港邁向復常，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今（21日）出席午餐會時表示，對旅遊業前景感樂觀，認為香港具獨有優勢，相比其他競爭城市更有「底氣」。他又指，雖然五一黃金周酒店訂單近乎全滿，但礙於人手短缺，對業界復蘇仍有影響。



徐英偉今午出席智庫團體「107動力」午餐會《智圓雅聚》，致辭時談及疫後酒店業的機遇。他表示，對本港旅遊業前景抱持樂觀，認為香港作為海港城市，擁獨有的一國兩制、交通基建優勢，相比亞太區其他競爭城市更有「底氣」。他以交通為例，旅客只需半小時，便可由機場直達市區。

料輸入外勞後 航空載客量第四季回升至疫前七成

他亦認為，酒店業的復蘇比想像中更快，五一黃金周訂單近乎全滿，惟業界人手短缺，旅客預訂的速度過快，以致業界復蘇受到影響。他提到，本港航空載客量仍未回復疫情的五成，估計輸入外勞後，今年第四季最快只回升至七成。

他認為，「你好香港」及「開心香港」活動對旅遊業有正面作用，不過，通關後即日來回中港的內地團較受歡迎，酒店業並不受惠，建議政府與業界可推廣大灣區生活圈，以深度遊吸引更多中長線旅客來港。

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