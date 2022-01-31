徐英偉辭職｜抗疫重臣「知法犯法」　提告百人宴違規卻墮同一場景

民政事務局局長徐英偉捲全國人大洪為民生日宴風波，引爆政治醜聞。徐英偉今日（31日）發表聲明指已於向行政長官提出請辭，並計劃今日離任。作為抗疫三大將之一，徐英偉本於抗疫工作領有功勞，亦有望過渡至下屆政府，經此一役，恐已斷送仕途。

在漫長疫戰中，徐英偉曝光率及決策權，絕不遜於食衛局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權，由去年主持統領的44小時佐敦封區，足見其被委以重任，加上逾年無間斷的圍封檢測，其麾下的民政事務總署總動員為抗疫防線把關，

民政事務局上下於抗疫方面可謂功不可沒，更突顯徐英偉於港府疫情指揮的重要角色，是以公眾難信服今次其明知故犯行為，尤其他轄下的民政事務總署管轄多個處所牌照，去年曾向違規辦百人宴的人士作出提告，如今卻「知法犯法」。



▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



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民政事務局局長徐英偉是特首林鄭月娥旗下三大抗疫大將之一。(資料圖片)

領導公眾參與工作小組 帶領下屬走在抗疫最前線

本港兩年內先後經歷五波疫情，形勢反覆起伏，特首林鄭月娥去年成立督導委員會暨指揮中心，親自率領轄下4個工作小組，包捨疫情防控、應變行動、公眾參與及抗疫傳訊，其中徐英偉獲安派領導公眾參與工作小組，主要負責推動社會不同界別參與抗疫。

有份坐鎮心戰室出謀獻策以外，徐英偉所屬的民政事務局亦走在抗疫最前線。每逢冬季，疫情惡化，去年1月起港府實施圍封疫廈強檢政策，以該月所計，民政事務總署主責的圍封檢測行動已逾40次，並由該區民政總署統籌、其他部門協力；檢疫人士支援、突擊檢查強檢令的執法行動，均由民政總署統領。

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去年首度封區檢測 主持大局人氣升

同年1月23日，港府更首次宣布突襲封區，目標範圍鎖定為佐敦、油麻地一帶，區內檢測人數多達逾7,000人，行動橫跨44小時始解封，動員逾3,000名政府人員出動，揪出13名確診者，涉及範圍及規模屬疫情以來最廣一次。民政事務局職責涵蓋地區行政事務，亦涉大廈管理，徐英偉亦順理成章臨危受命，成為佐敦封區主責者，期間多次落區視察，及主持記者會，講述封區出入及解封等安排。

本港正值第五波疫情，葵涌邨社區大爆發，邨內多幢大廈包括逸葵樓及映葵樓等需圍封最少7天。徐英偉如非深潛冷宮，亦理應會與負責公共屋邨的運房局局長陳帆並肩主持大局。

去年1月底，港府鎖定為佐敦、油麻地一帶，首次突襲封區檢測，徐英偉(右)當時聯同陳肇始主持記者會，交代解封安排。(資料圖片)

童軍總會前高層違規辦百人宴 民政總署提告負責人

疫情曠日持久，隨着疫苗成功研發，令已陷入抗疫疲勞的本港形勢再添變卦。疫苗接種情況位列港府首數項頭等大事，亦是與內地洽談通關的重中之重。谷針雖非徐英偉所在之位的份內事，但長者接種率長期俳佪低位，民政事務署亦被委以重任，策劃18區起動宣傳，由各區民政事務專員聯同社署、地區團體等籌辦一站式服務，包括舉辦講座及即場接種安排，亦要聯絡熙內不同商場及屋邨，統籌區內鼓勵打針事宜，據悉有地區為求「交數」，不惜工本尋求各方贊助。



地區事務以外，民政事務局與多個處所及大型活動防疫措施息息相關，港府過去多次因應疫情引用第599F章關閉戲院、健身中心等多個處所，亦向食肆施加營業限制，由於民政總署手握酒店、賓館、會址及遊戲機中心發牌，故上述處所亦屬其管轄範圍，徐英偉任內期間，相關處所被揭發多宗引起熱議、涉違限聚令事件，包括去年4月童軍總會前高層筵開34席舉行逾百人的榮休宴，民政總署事隔半年向涉事負責人提告，詎料徐未有汲取民間教訓，同墮法網。

徐英偉在1月3日晚出席「洪門宴」時，被拍攝到在沒有戴口罩下，拿着酒杯與其他賓客交談，同場不少人都有同樣情況，對店方未有履行食肆防疫措施，就算不是視若無睹，也是失職。

去年禁多項大活動 難令公眾信服欠敏感度

疫情期間，民政事務局亦有份手握多個大型盛事的生死權，由於疫情多變，局方需審時度世，為涉及公眾的大型活動進行風險評估，原定去年舉行的毅行者、香港100越野賽、大坑舞火龍、煙花匯演等，不獲當局「開綠燈」需要煞停取消，倘說徐英偉對掌握疫情形勢有欠敏感，相信亦難令公眾信服。

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳▼

