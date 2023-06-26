被問教局資源套　張仁良笑稱常拍學生膊頭講早晨　師生關係要拿捏

教育局日前最新上載《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，提到教師不應與學生搭膊頭合照等。即將卸任的教大校長張仁良笑言，見到學生時不時會「拍下膊頭講早晨」，認為與學生維持良好關係是老師的工作，但須小心有過份親密的行為，「去到邊度停大家拿捏。」



近年本港出現移民潮，張仁良指，若有學生計劃移民，亦會鼓勵離港「開下眼界」，不排除部分人日後有機會回流。他建議政府在人才流失方面再下工夫，「將來要考慮嘅就係將香港發展成一個好地方，又返到以前咁包容，咁可能走失嘅人才咪返轉頭。」



唔好談戀愛咋喎我淨係知，搭膊頭都唔得？ 張仁良

教育局最近推出的教師培訓資源套引起前線老師爭論，教大校長張仁良反問：「搭膊頭都唔得？」（馬煒傑攝）

寄語準老師要與學生互相了解 學懂好好溝通

教育局最近推出的教師培訓資源套引起前線老師爭論，張仁良笑言，「唔好談戀愛咋喎我淨係知，搭膊頭都唔得？」他表示，見到學生時不時亦會「拍下膊頭講早晨」，戲稱自己也「犯了規」。他認為，與學生維持良好關係是老師工作，須小心過份親密的行為，老師要有尊業判斷，「去到邊度停大家拿捏。」他寄語即將成為準老師的學生，要與學生互相了解，好好溝通，「唔好因為我哋大學畢業，做到老師就好似好高高在上咁。」

近年掀起教師離職潮，不少是資深老師，學校面對招聘困難。張仁良認為，認為教師短缺只是短期問題，近年學生人數及文憑試考生人數大跌，中小學面對縮班殺校，除非人口政策有變，否則教師需求料隨之下降。

張仁良指，人才流失有很多因素，即使有學生打算移民，他亦會鼓勵。（馬煒傑攝）

信人才有機會回流 「返到以前咁包容咪返轉頭」

離職老師當中部分選擇移民，張仁良指，人才流失有很多因素，即使有學生打算移民，他亦會鼓勵，「開下眼界都係件好事。」他認為，不排除部分人日後有機會回流，「九幾年試過一次，好多人話今次唔同今次唔同，我又唔知點解佢話今次唔同，可能今次一樣都未定，you never know（你永遠不會知道）。」

張仁良認為，針對人才流失問題上，建議政府可考慮下更多工夫，「將來要考慮嘅就係將香港發展成一個好地方，又返到以前咁包容，咁可能走失嘅人才咪返轉頭。」