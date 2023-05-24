教師語文基準試逾3000人應考　英文寫作逾半不達標

教育局今日（24日）宣布，參加2023年教師語文能力評核（又稱教師語文基準試）的考生，將於明日（25日）起收到考評局寄出的成績通知書。本年度共有1,475名考生參加英國語文科評核、共1,810名考生參加普通話科評核。



在英文科五個卷別中，英文寫作卷考生成績達到語文能力要求、即三級或以上的考生百分比最低，為46%。而普通話四個卷別中，聆聽與認辨卷考生成績達到語文能力要求的考生百分比最低，為44.5%。



教育局指，本年度教師語文能力評核，共有1,475名考生參加英國語文科評核、共1,810名考生參加普通話科評核。（資料圖片）

英文寫作考生成績達標率最低僅46%

教育局指，本年度共有1,475名考生參加英國語文科評核、及1,810名考生參加普通話科評核。英文科設有五份卷包括閱讀、寫作、聆聽、口語、及課堂語言運用，達標率最高是只限教師應考的課堂語言運用，有454人應考，其中426人成績達到語文能力要求，比例達93.8%。

該科達標率最低是英文寫作卷，1,068人應考，只有491人成績達到語文能力要求，考獲三級或以上，比例為46%。

普通話聆聽逾1200人應考 達語文能力要求者不足一半

至於普通話科評核，在聆聽與認辨、拼音、口語、及課堂語言運用四個卷別中，同樣是只限教師應考的課堂語言運用，考生成績達到語文能力要求的百分比最高，共489人應考，當中441人成績達標，百分比達90.2%。

而聆聽與認辨卷的考生成績達標率最低，共1257人應考，僅560人成績達到語文能力要求，百分比為44.5%。而拼音一卷，共1229人應考，也只有704人成績達到語文能力要求，百分比為57.3%。

教育局指，參加2023年教師語文能力評核的考生，將於5月25日起收到考評局寄出的成績通知書。（資料圖片）

考生5月31日前可申請覆核成績

教育局指，參加2023年教師語文能力評核的考生，將於明日（25日）起收到考評局寄出的成績通知書。如考生本月29日、即下周一仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡。如考生欲覆核成績，則可於本月31日或之前辦理申請手續，覆核成績會在6月29日或之前有結果。

2023年教師語文能力評核的報告將於今年7月在考評局網頁、及教育局網頁發布。而評核試卷連同聆聽評核光碟、建議答案及評核報告，亦將於7月發售。