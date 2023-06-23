高鐵地鐵化｜田北辰斥現方案為「B貨」　倡留企位門票供即場購買

高鐵試行「地鐵化」預計7月落實，讓短途乘客上車前隨時更改班次。實政圓桌立法會議員田北辰今（23）在電台節目中批運，現時方案為「B貨」，重申港鐵應考慮將高鐵企位與坐位門票分開發售，預留企位門票在開車前的短時間才出售，予有需要乘客可以即時買票、即時上車。



6月9日，立法會衞生事務委員會會議。圖為田北辰。（歐嘉樂攝）

田北辰今（23）在電台節目中時談到，現時「高鐵地鐵化」的最新方案為「B貨」，指從沒聽到有聲音要求讓持票者於乘車當日能改乘班次，反而最大關注是高鐵難以購票。他重申，港鐵應考慮將高鐵企位與坐位門票分開發售，並預留企位門票在開車前的短時間才出售，「企位不可以預售，早一兩個鐘先賣，咁可以比市民隨時入閘隨時上到車。」

重申不接受早收遲開車 毋須引入外勞

對於港鐵宣布研究提早收車及延遲開車，以爭取時間維修保養，田北辰表示，港鐵要在屯馬綫及東涌綫沿綫中途增加車站，工程時間的確需要更長，惟強調「點都不接受遲早最多早收」。他解釋，遲開或會影響市民前往工作，相反提早收車巿民較易安排其它活動，建議港鐵可以分散多日早收兩小時，令市民有時間回家。

他又提到，港鐵指未來5年將投放超過650億更新鐵路設施及保養維修，斥相關措施「某程度上係阿媽係女人」，形容沒有特別驚喜。他亦指，看不到為何港鐵要研究引入外勞，「你搞掂科技（產品偵測異常情況）先啦。」