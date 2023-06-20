高鐵｜廣州東回港尾班車7.1起提早18:45開　田北辰：開會都要早走

廣深港高鐵香港段恢後通車近半年，增設廣州東站新支線，填補了廣九直通車（城際直通車）停運的服務需求。不過實政圓桌立法會議員田北辰表示，往返西九龍站及廣州東站的班次，北上頭班太遲開、南下尾班又太早開，不止爭取加早晚班次不成功，最新班次時間表顯示，由7月1日廣州東返港的南下尾班車，更會由晚上19:56提前至18:45開出，十分不便，「唔好話食飯，連會（開會）都開唔切！」



曾任九鐵主席的田北辰形容「仲衰過以前城際」，因為未停運前，城際直通車除了有班次早上約9時抵廣州東，尾班車晚上20:40才由廣州東開出，「（城際直通車）22:36到達紅磡，呢個就好多人讚嘅！」他指高鐵香港段花了上千億元興建，「我哋到底有無話事權？香港係咪應該都出吓聲？」



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西九龍站北上廣州東7.1起增至10班 尾班車提早一小時開

現時截至6月30日每日由西九龍站開出往廣州東站的列車，由早上08:06開出，09:35抵達，全日北上廣州東站共有七班，尾班車在晚上22:12開出。

7月1日開始頭班往廣州東站列車維持08:06開出，但全日班次增至十班北上，不過尾班車提早晚上21:00開出，由於需提前45分鐘入閘，即最遲20:15便需進入。

廣州東返港增至九班 尾班車提早18:45開

廣州東目前南下西九龍站頭班車在07:56開出，全日共有六班，尾班車在19:56開出，晚上21:49抵港。由7月1日開始南下增至九班，頭班車遲一分鐘在07:57開出，但尾班車改在18:45開出，比目前提早1小時11分鐘，在晚上20:28抵港，逾時只能到廣州南站乘搭回港。

田北辰認為，高鐵應同城際直通車一樣，尾班車由晚上20:40才由廣州東南下。（資料圖片/馮子健攝）

現時截至6月30日每日最後一班由廣州東開出往西九龍的班次，在晚上19:56開出。(港鐵網頁截圖）

田北辰爭取北上頭班車提早開、南下尾班車延遲開

田北辰表示，一直爭取北上廣州東列車提早7時半開出，約8時50分到達，方便9時上班，「以前城際直通車朝早08:00紅磡開出，大約10:00就到廣州東，嗰時已經好多人喺度嘈，因為返到公司都10點幾11點，無咗好多時間，其實好多人都好想9點到。所以我一向爭取朝早07:30加開一班唔停站直達廣州東嘅班次，令要去嗰度附近做嘢嘅市民可以大約9點返到公司。」

同樣他也爭取南下尾班車在晚上8時後才開，讓乘客可吃完晚飯才動身。「之前城際直通車就 20:40廣州東開出，22:36到達紅磡，呢個就好多人讚嘅，因為可以食埋飯。但之後高鐵就變咗19:45開車，呢個時間開車就食唔到飯，因為19:15就要入閘。所以我就要求保持一架好似城際直通車咁嘅班次，20:40或者20:50開出，10點幾就返到香港。」

由7月1日開始，每日最後一班由廣州東開出往西九龍的班次，在晚上18:45開出，另增一班下午17:50班次。(港鐵網頁截圖）

7.1起坐南下尾班車要18:15前入閘 田北辰：仲衰過以前城際

不過最近時間表叫田北辰大失所望，廣州東開出南下西九龍站尾班車卻提早一小時開出，「點知港鐵就不遲反早，反而變咗18:45開尾班車，即係18:15就要入閘，莫講話唔使諗食飯，連開會都要早走，梗直係不知所謂。」

他引述港鐵表示，班次非港鐵話事，而是內地方面。他慨歎港府「冇牙力」，形容「仲衰過以前城際」，「我哋香港喺高鐵項目投資咗成千億，到底有無話事權？係咪咩都上面話晒事？香港係咪應該都出吓聲？」

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