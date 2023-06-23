小紅書掀穿香港校服打卡風　淘寶有售　教育局：非學生不宜穿校服

近日內地社交媒體小紅書上廣傳，有內地遊客來港時，穿上香港學校校服拍照，成為一股新風氣。內地淘寶網站，有港式女生校服售賣。本港校服店金綸嚴格限制購買校服，規定家長或學生須出示學校的證明文件，如學生證，方會出售校服給對方。



教育局表示，根據局方為資助學校制定的《學校行政手冊》，校服代表學校，非該校的學生不宜穿上該校校服，令人誤解他們的身份。



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太子金綸：不會賣校服給無學校證明買家

針對遊客穿校服打卡潮，記者今日（23日）到太子校服供應商金綸了解售賣校服情況。負責人表示，店內的校服需由家長或學生出示學校的證明文件，如學生證，方會出售校服給對方。至於網上訂購，則會與學校核實相關訂購文件，再統一為學校訂購校服。負責人重申，不會將校服售給沒有學校在校證明的買家。

家長聞悉遊客穿校服：有啲無聊、梗喺唔好

鄰近暑假，有家長帶同子女前來購置校服。王女士在金綸為兒子購買校服恤衫，她表示此前未聽過內地遊客購買香港校服一事，形容是「有啲無聊」。她指，部份學校校服的象徵性物品不容易買到，例如學校襟章、校服領帶，這些必須由學生向學校直接購置，所以即使有人在本地校服店店內買到恤衫，亦是比較常見的款式，沒有特殊意義。

另外亦有家長表示，現時本港很多中學校服需要出示學生證才能購買，而對於本港學校校服被購買來拍照一事，她認為「梗喺唔好」，如有需要可以向校服店或學校反映，並且在出售校服時由店員核實學生身份，方出售校服，能有效避免類似事件。

教育局：非學生穿上校服會令人誤會其身份

教育局表示，根據教育局為資助學校制定的《學校行政手冊》，校規包括及儀容規定，應以培養學生自律為目標，旨在教導、輔導和保護學生，局方強調校服代表學校，非該校的學生不宜穿上該校校服，令人誤解他們的身份。

中國遊客身穿泰國學生制服在曼谷一商店擺姿勢拍照。店方2023年2月底在公司Facebook專頁發布這張照片，並感謝她們前來買校服。（網絡圖片）

內地旅客遊泰國穿校服打卡引起當地關注

內地遊客外遊遊時穿校服打卡並非新鮮事，《曼谷郵報》3月8日報道，泰國校園電影《初戀那件小事》在備受內地觀眾歡迎，導致「泰國制服熱」吹到當地，還成為部份人遊泰必做之事。不過泰國明文規定穿制服假冒學生可被罰1000泰銖（約224港元），對內地旅客遊泰國時興穿學校制服拍照，當地政府部門已留意此一熱潮。