內地旅客熱捧穿香港校服打卡　6大打卡位+票選10大靚校服扮學生妹

網民熱話！小紅書近日掀起著香港校服打卡熱，香港多區不但成為打卡目標，甚至有人還列出香港校服圖集，供大家評審揀出10大至靚香港校服！有香港網民見狀，紛紛表示災難要來了，亦有人笑指不是大媽著就得，唔知你又點睇？



內地熱推穿香港校服打卡 多區成打卡熱點

內地遊客往往能發掘出不一樣的香港魅力，當中不少更是你估不到！繼前陣子的快富街打卡、扮李嘉誠影相招財後，近日最火熱莫過於是著香港校服影仙氣照！打開小紅書，輸入「香港校服」等關鍵字眼，即見逾百個打卡Post，有的介紹打卡好去處，有的分享如何入手香港校服，有的甚至製作了香港校服圖集，列出港九新界各區校服的款式，供大家評選哪一間至靚，討論有來有往，熱度極高！

輸入「香港校服」，即有逾百個著香港校服打卡攻點帖。（截圖自小紅書）

小紅書精選香港10大最美校服 附帶購買攻略好專業！

至於為何內地人對校服如此情有獨鍾？翻查小紅書，發覺不少博主們表示，因內地中學主要穿便服或運動衣上學，所以一見到香港人上學原來有指定服飾，感覺好憧憬，猶如尋回「失缺了的青蔥」！有博主更細心做了一系列的香港校服圖集，供大家評選最美的校服，兼附帶購買攻略，專業程度令人佩服。

有小紅書博主列舉香港多間學枚的校服樣式，供大家評選！（圖片來源：小紅書）

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打卡位長洲最仙氣！各區經典路牌、地鐵站出色

至於內地遊客至愛的著校服打卡熱點，最多人表示愛去長洲，因長洲有著長長的海岸線，打卡特別仙氣！至於各區經典路牌，如堅尼地城新海旁、旺角道、元朗教育路、達之路等都大受歡迎，也有人覺得地鐵站拍照好「港味」。

香港網民正負評價兩極 網：不是大媽著就得！

對於內地遊客湧現穿校服打卡，在香港旋即了網民熱話，有部分網民表示這是個好現象，「至少好過著漢服打卡」及「不是大媽著就得」等，亦有人覺得內地好少中學有正規校服，內地人愛穿校服圓夢好正常，更有人搞笑教返內地網民「40度都著冷衫先正宗」！

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至於負面評價為數不少，大多數人針對校服是一所學校的象徵，不應被用作打卡用途，例如如博客穿了校服作不當行為（食煙或飲酒），會破壞了別人學校的形象等。有些網民也覺得難以理解，明明網上有那麼多假的JK制服可買，為何非一定要買真正的香港校服，亦覺得香港校服很醜，不明穿出來拍照有多好看。至於一部分人，純粹是覺得香港地少人多，內地遊客逼在通道中打卡「好滋擾」，還形容此現象為「災難來了」。

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