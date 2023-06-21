小紅書大熱著香港校服打卡！淘寶一件賣$XXX　港人斥扮學生妹犯禁

不少內地遊客來港旅遊到處打卡，早前在小紅書興起的香港「麥當勞道拿著麥當勞」的打卡熱點，獲不少內地人積極效彷後。近日，小紅書又再新興起「穿香港校服」的打卡技巧。這一次的新潮流又再引起兩地網民熱議！



小紅書截圖

最近，有不少內地女生熱衷於身穿香港傳統學校的校服來港打卡，因身穿校服可以扮演「學生妹」拍岀另類的青春風格照片，而且內地與香港的校服風格不一，則令內地人紛紛有意跟風在香港「穿香港校服」打卡。小紅書的網民除了發帖展示各式各樣的打卡成果和打卡技巧之外，更有不少網民發帖教內地人可以怎樣買到香港校服。網民就建議到香港的校服零售店選購，可以購入各間香港學校有校章的正版校服。甚至可以於淘寶網購，開罐記者則於淘寶網搜尋「香港校服」，發現人民幣128元就有一套仿真、印有校章的香港校服！但這次的打卡潮流則引起不少網民的反面意見。

一身別具象徵性的香港校服，例如紅色腰帶、綠色蝴蝶結、白色校服裙等，就有不少香港網民心思細膩一眼就認出屬於哪一間學校的校服。有網民就擔心會對香港學校的學生有影響，甚至校方聲譽受損。網民留言：「別人罵也只會罵學校和學生」、「你穿衣自由快樂一小時，發美照在小紅書爽是一刻，消費的是別人學校的校譽，承受批評的是真正穿著這套校服上學的學生」、「真係會影響學校嘅聲譽、影響banding同埋校風問題」

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小紅書截圖

其實有些香港學校的校規是學生穿校服時需要遵守，例如：在校外穿著校服時，不得在街飲食、不得披頭散髮等，更何況是遊客打扮去打卡，有機會有染髮、化妝、美甲等儀容上的打扮，穿著校服拍拖更是需要見家長！很有可能影響市民對該校的形象，令校方蒙受損失。少則令學生受罰，大則影響學校聲譽。