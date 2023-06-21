香港校服在小紅書爆紅！成為人氣打卡穿搭　網民指4大原因不能穿

小紅書香港打卡熱潮！繼麥當勞道、舊油麻地警署、快富街等小紅書瘋傳的打卡熱點後，近日中國遊客又有新打卡熱潮，不過這次不是打卡地點，而是打卡穿搭--香港校服。不少中國女生來港旅行打卡時，竟購入香港校服於不同景點拍照，成熱潮過後甚至網購平台淘寶網出現香港校服，不過此打卡穿搭於小紅書爆紅後，掀起了一陣討論。

有香港網民認為這樣的穿搭會影響該校的聲譽及造成不良影響，但有中國網民竟覺得這是歧視及不懂：「香港校服在高貴甚麼？」，其後有一位香港網民列出數個原因解釋，為何香港校服不能成為打卡穿搭。



香港校服成小紅書打卡穿搭

不少人出國旅遊時，都會換上當地特色服裝打卡留倩影，其中青春洋溢的中學校是不少女生會愛選，像是JK制服、韓式校服、泰式校服等，都是設計非常好看。但近日，曾被香港校服竟成中國遊客的打卡熱潮，很快就引起香港網民反對聲音，其中一位「香港OL日常」網民，更列舉數原因。

香港校服不能隨便穿原因1. 代表著該校聲譽（小紅書@米小兒）

香港校服不能隨便穿原因1. 代表著該校聲譽

女生遊客今來港旅遊會想穿香港校服拍照打卡，稱是想彌補中學時沒有穿過好看的校服，但「香港OL日常」網民指出香港校服是代表著該學校：「穿著別人家的校服在大街上擺拍，影響了的校譽是學校和學生承受。」的確，香港大多校服都是有扣上校徽或刺繡上學校名字，而遊客們開開心心在街上拍照，被別人看到會代入是該校學生的行為，從而影響學校聲譽。

香港校服不能隨便穿原因2. 儀容也是校服其中一部分 （小紅書@香港OL日常）

香港校服不能隨便穿原因2. 儀容也是校服其中一部分

每位香港女生都經歷過，在學時學校老師們對儀容整潔的要求嚴格。這位「香港OL日常」網民分享她以前學校的服裝要求：「裙子必須蓋膝、眼鏡必須黑色或者無框，髮夾不可以多於四只，頭髮不可以碰肩，鞋子必須全黑、無裝飾，襪子不能有花紋，毛衣不可有裝飾。」還有很多寫在圖示，而這些規定都每位穿上校服的學生，無論在校內還是校外都必須做到。

但對於遊容換上香港校服只是為了打卡﹐當然是化上好看妝容、髮型、首飾等，在路上嘻笑、吃喝，結果被途人看到拍下來，不良的後果也是學校和該校學生承擔。

香港校服不能隨便穿原因3. 校徽摘了不代表認不出學校 （小紅書@😶）

香港校服不能隨便穿原因3. 校徽摘了不代表認不出學校

可能有人認為把校徽摘了、標誌性的校服配件，像是紅腰帶不戴，就沒問題？但就像這位網民指出：「紅腰帶有誰認不出是東華三院？藍旗袍的女校又有多少家？藍領邊的學校又會是哪家？綠領帶的學校又有多少家？」大家還是會認出的。開心打卡，但影響的卻是整所學校聲譽，被社會批評和校排名下降，繼而是影響學校收生和資源。

香港校服不能隨便穿原因4. 香港校服不是JK制服、韓式校服（小紅書@酸奶奶捞）

香港校服不能隨便穿原因4. 香港校服不是JK制服、韓式校服

此外，會有網民認為大家出國旅遊都會有穿當地的制服拍照，但不論是JK制服、韓式校服還是泰式制服，這是都是市場上流通的制服，並不是某間學校的校服，其實是與一般服飾無異。

但近日的中國遊客是到香港校服供應商購入，所以另一位曾在香港讀書的中國網民指出：「想買市場上的製服式服裝是完全沒有問題，但是問題在香港每所學校的校服都是獨一無二的。」、「不像深圳校服超市裡就可以買並且是對外界出售的。」所以是有本質上的差異。